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吃得到地瓜起司捏捏包、番薯冰沙！超商最新「地瓜系列美食」來了

▲▼全家推夯番薯系列新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商搶吃最新地瓜系列美食。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

夯番薯15歲了！看準熱賣15年的烤地瓜商機，全家再度找來台南「瓜瓜園」合作，強勢推出一系列地瓜限定甜點、飲品和輕食，不僅有極具創意的「搖滾起司捏捏包」，內含起司醬、玉米、火腿等料，把番薯加進去後捏一捏秒變「起司番薯」，肯定要搶吃一波，還有番薯酷繽沙、有餡地瓜起司方塊堡等，即日起於全門市陸續開賣。

▲▼全家推夯番薯系列新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲搖滾起司捏捏包加熱後放進整顆夯番薯秒變起司番薯。

全家2007年找來「瓜瓜園」合作於超商搶先推出「烤番薯」，特意選用台農57號品種，口感綿密香甜，年銷量狂飆2200萬條，人氣爆棚，而這次為慶祝「夯番薯」15周年，特意推出一系列地瓜限定商品，首推超創新吃法「搖滾起司捏捏包」，裡頭有起司醬、玉米、火腿等料，加熱後直接丟進整顆夯番薯，接著DIY捏爆，每一口都能吃到濃郁起司香搭配香甜地瓜，也可以放進「烤馬鈴薯」，每一口就像在吃夜市小吃一樣。

▲▼全家推夯番薯系列新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲飲品必喝夯吉薯薯酷繽沙，還可以加價多擠霜淇淋。

▲▼全家推夯番薯系列新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲地瓜起司方塊堡裡頭有香濃地瓜餡。

飲品部分肯定要喝「夯吉薯薯酷繽沙」，使用57號地瓜與蜜地瓜醬製成冰沙，底層搭配仙草，最後撒上薯Q圓，還可以加價擠上霜淇淋，秒變最新吃法「無敵霜沙」，消暑更加倍；麵包類則推薦「地瓜起司方塊堡」，鬆軟麵包體包裹著香甜地瓜泥餡，上頭則撒了地瓜丁，打造濃郁地瓜味，還有「夯吉QQ球」、「地瓜乳酪燒」等選擇。

▲▼全家推夯番薯系列新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲輕食推出雙色地瓜雞肉握沙拉選擇。

另外還有「雙色地瓜雞肉握沙拉」、「夯番薯地瓜堅果飲」等，即日起於全門市陸續開吃，並祭出一系列優惠，全門市至9月6日前「夯番薯2件85折」，APP則推集章活動，期間凡購買指定番薯系列商品，消費1元可得1積分，集滿300積分可兌換地瓜起司方塊堡1個、酷繽沙全品項買1送1、夯番薯購物金10元或冰烤番薯6折券等好禮4選1。

▲▼超商最新2款林聰明美食。（圖／7-11提供）

▲7-11搶吃最新2款聯名美食。（圖／業者提供）

另，7-11近日也找來嘉義經典小吃「林聰明沙鍋魚頭」合作，強勢推出「林聰明雞肉飯飯糰」，使用獨門醬汁、雞油搭配紅蔥油佐鮮嫩雞肉，每一口都好吃；加碼還把去年掀起搶吃潮的「林聰明香辣豬肉燴飯」搬出來，這次除了同樣以獨家調配的「林聰明香辣醬」作為基底外，更標竿店內烹調作法將高湯熬煮最後再加入沙茶調味，口味更加清爽鮮甜，趕緊衝吃。

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