　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

哈根達斯下架5口味！超商公布「退貨方式」　買10送10照辦

▲▼哈根達斯香草冰淇淋驗出殘留農藥，食藥署邊境攔截退運。（圖／食藥署提供）

▲哈根達斯5口味冰淇淋因原料受影響預防性下架。（圖／食藥署提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

美國知名冰淇淋品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」日前因產品中驗出具潛在致癌物質的禁用農藥，發現有5項效期內產品受影響，即起將45萬杯、6萬公斤冰淇淋預防性停賣，而近日2大超商推出哈根達斯迷你杯、雪糕買10送10優惠，針對優惠是否受影響、如何退貨等問題，超商也做出最新回應。

食藥署指出，5款受影響口味分別為淇淋巧酥、比利時巧克力、巧克力草莓巧脆、黑糖奶茶香草巧脆、香草覆盆子，容量從小到大皆有，經盤點粗估有45萬杯、6萬公斤須停止販售，目前已要求業者即起停止販售，若之後再接獲原廠要求回收部分，也會依照《食安法》第7條第5項做通報。

哈根達斯昨（10）日也緊急發布聲明指出，針對台灣外電新聞報導相關批號輸入台灣的限定批次產品，即日起提供退款服務，提供退貨品項須在有效日期在2023年5月17日至2023年6月15日期間，品項則有淇淋巧酥冰淇淋迷你杯100毫升、品脫43毫升、雪糕80毫升、桶冰；比利时巧克力冰淇淋迷你杯100毫升、品脫473毫升；巧克力X草巧脆冰淇淋品脫420毫升；香草X覆盆子巧脆系列冰淇淋迷你杯95毫升及黑糖奶茶香草巧脆冰淇淋品脫420毫升。

同步提供2種退款方式，若於哈根達斯門市購買者，可攜帶購買證明（含紙本發票／電子發票／雲端載具）至就近哈根達斯門市辦理換貨，若是在其他通路購買（含電商平台），同樣須攜帶購買證明並致電客服專線（0800-056-118）由專人提供協助處理，即日起提供退款至2022年9月30日止。

而近日全家與7-11推出哈根達斯迷你杯、雪糕買10送10活動，是否會受到此次風波影響，對此，全家表示，即日起將針對受影響口味之限定批號產品陸續下架，其中包含淇淋巧酥冰淇淋、比利時巧克力冰淇淋、巧克力X草莓巧脆冰淇淋共3種口味。

至於退貨問題，全家指出，如消費者已購入受影響批號之商品或對於商品有疑慮，即日起可持發票及商品至原購買店舖退/換貨，若發票或原商品遺失，則可聯繫哈根達斯客服專線(0800-056-118)。另，8/3-8/9期間透過APP隨買跨店取購買哈根達斯的消費者，可在兌換時斟酌選擇需要的口味和品項，若有退貨需求，則可洽客服辦理，同時此批兌換期限也將從9/18延長至11/30，給予顧客更多彈性選擇的時間。

7-11則表示，依廠商公布退貨方式進行，相關訊息以廠商公告為準。如消費者針對已購入有疑慮，可聯繫哈根達斯客服專線0800-056-118，或持2022年6月20日之後購買憑證與受影響批號之商品，至原購買門市退換貨。

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►Timberland休閒鞋超級特惠逛起來！又帥又好穿、買了絕不後悔

ET快訊
新竹女大生被教授硬來！　換5姿勢「進不去」DIY噴她肚
快訊／午後雷陣雨來襲　3縣市大雨特報
口罩令不鬆綁！　羅一鈞提醒「4種NG戴法」
快訊／EVERGLOW成員出國前昏倒！　公司：健康惡化
下波疫情要來了！　羅一鈞：像颱風來要做防颱準備
鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！老公陽台抽菸看10年　她氣炸
快訊／4縣市超過2000例！　各縣市確診分佈曝
快訊／3歲男童「染疫併發腦炎」　送醫隔天死亡
快訊／今增44例死亡！本土+22650、境外+259
愛河「小企鵝」躺平了！　網笑翻「命案現場」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

哈根達斯下架5口味！超商公布「退貨方式」　買10送10照辦

全聯合作胡同燒肉推聯名組合　中秋獨家加碼「滿千88折」

肯德基限時開賣「中元福氣桶」！蛋撻+脆雞全包還有冬蔭功口味

超商獨家！超Q「蠟筆小新咖啡牛乳＆紅茶牛乳」來了　限時20元爽喝

想變瘦就要控制血糖！日本藥廠研發「植物界瘦瘦筆」醫推平均降10%體重

4大時尚衛浴風格大公開！低調沉穩黑色系衛浴讓型男創業家崴爺無法自拔

明天揪團！超商「霜淇淋買1送1」連吃3天　甜筒也有買1送1

中秋團圓「新」意滿滿！享受美味還能友善環境　網驚：太實用

只有5天！超商「中元節咖啡飲品」優惠來了　超濃美式下殺32元

【廣編】玫瑰控必收！Henry Jacques香水高級定製系列限量珍藏

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

王鶴棣誇虞書欣：每句台詞都甜　她怕走光喬衣…他暖幫擋鏡頭！

阿喜熱戀無尊...曝交往細節！ 放閃護愛「不可能有人對我這麼好」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

休旅車國1開啟自動駕駛　追撞工程防撞車...釀2傷

女兒教拍抖音攝影運鏡 爸爸被嫌惱羞喊：恰北北

哈根達斯下架5口味！超商公布「退貨方式」　買10送10照辦

全聯合作胡同燒肉推聯名組合　中秋獨家加碼「滿千88折」

肯德基限時開賣「中元福氣桶」！蛋撻+脆雞全包還有冬蔭功口味

超商獨家！超Q「蠟筆小新咖啡牛乳＆紅茶牛乳」來了　限時20元爽喝

想變瘦就要控制血糖！日本藥廠研發「植物界瘦瘦筆」醫推平均降10%體重

4大時尚衛浴風格大公開！低調沉穩黑色系衛浴讓型男創業家崴爺無法自拔

明天揪團！超商「霜淇淋買1送1」連吃3天　甜筒也有買1送1

中秋團圓「新」意滿滿！享受美味還能友善環境　網驚：太實用

只有5天！超商「中元節咖啡飲品」優惠來了　超濃美式下殺32元

【廣編】玫瑰控必收！Henry Jacques香水高級定製系列限量珍藏

《靈魂行者》第二季改版來襲！剪刀娘登場　製作人回應服務問題

謝金河：中共軍演霸凌台灣　地緣政治角力核心全在半導體

梁赫群羞曝「夫妻房事」暗號　沈玉琳笑噴：A片看太多

Disney+年底漲價！　不看廣告還要多收90元

工研院深耕度量衡35年　賴清德曝：提升量測技術刻不容緩

暑假養豬場實習墜3m深廢水命危　高中生媽悲求集氣幫度難關

嘉藥國考提捷報　張仲翔獲消防高考榜首

金峰鄉歷坵文健站今揭牌　全鄉設站涵蓋率達100%

周子瑜拉下外套大露香肩　加碼秀美腿當「帶貨王」

被酸當黨主席　王浩宇不忍了：我的發言是多數民進黨支持者想法

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

消費熱門新聞

網友激推「國民洗髮精」再出新香

超商「霜淇淋買1送1」連吃3天

日藥廠研發醫推平均降10%體重

哈根達斯下架5口味！超商公布退貨方式

只有5天！超商中元節咖啡飲品優惠

2大超商「3C回收價」比一比！

網爭論水餃醬油哪款最搭　「這品牌」最多人推

肯德基限時下殺62折！蛋撻炸雞全包還有冬蔭功口味

超商獨家2款「林聰明美食」！

超商獨家「蠟筆小新牛奶」20元爽喝

全聯合作胡同燒肉　中秋滿千88折

超商連3天「大杯特濃美式買1送1」

王心宜帥兒擺脫畏光小宅男　全靠學童近視控制專用日拋

超商「美式、拿鐵買6送6」今天開搶

更多熱門

相關新聞

15張雲端發票換超商百元券　網實測：是真的

15張雲端發票換超商百元券　網實測：是真的

現在越來越多民眾習慣使用載具存發票，但你知道捐出雲端發票還有其他好處嗎？一名網友分享資訊，先前看到桃園市地方稅務局的活動，只要在網站上註冊會員，並捐出載具內的發票，就有機會換到超商的100元電子票券。不少網友看到後，直呼「真的換到了，太讚了吧！」

超商「霜淇淋買1送1」連吃3天

超商「霜淇淋買1送1」連吃3天

零售業上半年戰報出爐　東森購物網上半年EPS 8.5元居電商獲利王

零售業上半年戰報出爐　東森購物網上半年EPS 8.5元居電商獲利王

哈根達斯「5款口味」下架回收！業者回應

哈根達斯「5款口味」下架回收！業者回應

全家夯番薯15周年　6款新品開箱

全家夯番薯15周年　6款新品開箱

關鍵字：

哈根達斯7-11全家

讀者迴響

熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

高嘉瑜又開砲！　「一段話」酸爆林智堅

Netflix被擠下！　全球最大串流平台換人當

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

裴洛西兒子陪同訪台　美媒：動機不單純

眾量級交往7年「現蹤戶政事務所」！

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

被騙去柬埔寨　前任爸媽求「飛去救兒」她拒遭罵：台女

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

宜蘭親子民宿浴室玻璃門爆裂　3女童滿身血

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

更多

最夯影音

更多
《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬
印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面