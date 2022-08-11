哈根達斯下架5口味！超商公布「退貨方式」　買10送10照辦

▲哈根達斯5口味冰淇淋因原料受影響預防性下架。（圖／食藥署提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

美國知名冰淇淋品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」日前因產品中驗出具潛在致癌物質的禁用農藥，發現有5項效期內產品受影響，即起將45萬杯、6萬公斤冰淇淋預防性停賣，而近日2大超商推出哈根達斯迷你杯、雪糕買10送10優惠，針對優惠是否受影響、如何退貨等問題，超商也做出最新回應。

食藥署指出，5款受影響口味分別為淇淋巧酥、比利時巧克力、巧克力草莓巧脆、黑糖奶茶香草巧脆、香草覆盆子，容量從小到大皆有，經盤點粗估有45萬杯、6萬公斤須停止販售，目前已要求業者即起停止販售，若之後再接獲原廠要求回收部分，也會依照《食安法》第7條第5項做通報。

哈根達斯昨（10）日也緊急發布聲明指出，針對台灣外電新聞報導相關批號輸入台灣的限定批次產品，即日起提供退款服務，提供退貨品項須在有效日期在2023年5月17日至2023年6月15日期間，品項則有淇淋巧酥冰淇淋迷你杯100毫升、品脫43毫升、雪糕80毫升、桶冰；比利时巧克力冰淇淋迷你杯100毫升、品脫473毫升；巧克力X草巧脆冰淇淋品脫420毫升；香草X覆盆子巧脆系列冰淇淋迷你杯95毫升及黑糖奶茶香草巧脆冰淇淋品脫420毫升。

同步提供2種退款方式，若於哈根達斯門市購買者，可攜帶購買證明（含紙本發票／電子發票／雲端載具）至就近哈根達斯門市辦理換貨，若是在其他通路購買（含電商平台），同樣須攜帶購買證明並致電客服專線（0800-056-118）由專人提供協助處理，即日起提供退款至2022年9月30日止。

而近日全家與7-11推出哈根達斯迷你杯、雪糕買10送10活動，是否會受到此次風波影響，對此，全家表示，即日起將針對受影響口味之限定批號產品陸續下架，其中包含淇淋巧酥冰淇淋、比利時巧克力冰淇淋、巧克力X草莓巧脆冰淇淋共3種口味。

至於退貨問題，全家指出，如消費者已購入受影響批號之商品或對於商品有疑慮，即日起可持發票及商品至原購買店舖退/換貨，若發票或原商品遺失，則可聯繫哈根達斯客服專線(0800-056-118)。另，8/3-8/9期間透過APP隨買跨店取購買哈根達斯的消費者，可在兌換時斟酌選擇需要的口味和品項，若有退貨需求，則可洽客服辦理，同時此批兌換期限也將從9/18延長至11/30，給予顧客更多彈性選擇的時間。

7-11則表示，依廠商公布退貨方式進行，相關訊息以廠商公告為準。如消費者針對已購入有疑慮，可聯繫哈根達斯客服專線0800-056-118，或持2022年6月20日之後購買憑證與受影響批號之商品，至原購買門市退換貨。

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