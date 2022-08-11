超展開！男ATM匯錯帳持刀怒敲超商貨架　店員報警竟「害到自己」

▲警方帶回怒敲超商招牌、貨架的王男。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市王姓男子（29歲）1日晚間9點到信義區永吉路某超商要匯款給朋友，但因操作不慎帳號輸入錯誤，誤把1萬元新台幣轉到他人帳號，王男相當懊悔，情緒失控下出腳踹冰箱、甚至拿出折刀捶打超商外牆招牌，店員嚇得趕緊報警，所幸警方火速到場制止並未釀成傷害，但超商店員居然也是通緝犯，警方將兩人帶回調查。

信義警方表示：五分埔所當晚間接獲超商店員報案，稱店內有人鬧事，警方獲報後迅速抵達現場時，王男情緒平復獨自坐路旁機車上，店員指控王男子稍早因匯款問題，無端在店內踹冰箱、貨架、捶打外牆招牌，雙方進而產生口角爭執。

警方調查，王姓男子原先在超商內操作提款機，因操作錯誤將新台幣1萬元匯進他人帳戶，才情緒失控踹冰箱底部及持刀柄捶打外牆招牌，全案警詢後依違反《社會秩序維護法》第63條「無故持有刀械」移送法院裁罰、超商加盟主也對王男提出毀損告訴。

好笑的是，警方在抄錄製作超商店員資料，準備製作被害人筆錄前，赫然發現超商店員竟涉及另起車禍遭控「過失傷害」案，因未出庭遭新北地檢通緝。原來黃姓店員（27歲）未向法院更改租屋處地址，沒有收到開庭通知意外遭通緝，後續也由警方解送新北地檢歸案。

【相關新聞】

►獨／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖 女兒出生5天後二寶爸離奇亡

►快訊／前桃猿隊球員酒駕被逮！王湘嵐：以為酒退了才開車



►要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了