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「握壽司」父親節前夕來報恩！麻雀媽野放後...帶2孩回家見爺奶

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣一名徐姓女老師去年7月撿到一隻落難的麻雀雛鳥，取名為「握壽司」，養了2個月羽翼豐滿後將其放飛，不過每天傍晚都會飛回來，變成放養模式，徐老師也把握壽司當成是一家人看待；父親節前夕，徐老師發現握壽司帶回2隻雛鳥，在家門前的樹梢上演餵食秀，就彷彿握壽司帶著孩子「回娘家」與家人聚餐一般，讓她覺得格外窩心。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲麻雀「握壽司」每天傍晚都會飛回家討食。（圖／記者白珈陽翻攝）

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徐老師在彰化縣員林市大同國中任教，她表示，去年7月間她在住處陽台一直聽到有鳥叫聲，但由於此前有試圖餵養幼鳥卻失敗的經驗，她這次乾脆當沒聽見，未料陽台的鳥叫聲連叫了2天，並且叫聲強而有力、非常嘹亮，她遂將鳥兒找出來，發現是一隻掉在洗衣機裡的麻雀雛鳥。

有了先前失敗的案例，她這次上網做足功課，將穀粉、堅果磨細餵雛鳥，甚至蒸蛋、蒸魚給予蛋白質食物，因餵食時須小心翼翼地將雛鳥捧在手心，像極了壽司師傅製作壽司的手勢，索性就將鳥兒取名叫「握壽司」。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲因餵食時須小心翼翼，將雛鳥捧在手心，故取名為「握壽司」。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲徐老師跟握壽司開心互動。（圖／記者白珈陽翻攝）

徐老師說，1個多月後握壽司平安長大，她就將牠帶到屋外放飛，起初她看到握壽司一下子就飛走有些落寞，沒想到當天傍晚鳥兒竟又飛回社區，且之後的每天都是如此，也還會飛到丈夫的肩膀或手上撒嬌、討食，非常可愛。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 握壽司每天都會飛回家跟徐老師的丈夫撒嬌、討食。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

今年6月，徐老師發現握壽司常會叼著蟲往隔壁頂樓飛，而不是當下自己吃下肚，追蹤發現，原來握壽司已經在頂樓築了巢，更生下了2隻麻雀寶寶，徐老師笑說「多了2隻鳥孫子了！」，她也為了握壽司的孩子，多準備了額外的麵包蟲讓握壽司帶回去餵小孩。

父親節前夕，徐老師看到握壽司將孩子帶到她門前的樹梢上，餵食麵包蟲，還帶著孩子學飛，由於徐老師與丈夫的1子1女都已成年在外地工作，平日只剩2人待在家，有了握壽司的陪伴，讓生活增添不少樂趣，近日又看到握壽司帶孩子「回娘家」，彷彿牠也將2人看成是一家人，讓徐老師及丈夫格外開心。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼握壽司（上圖右）在徐老師門前樹梢上餵孩子；握壽司帶孩子學飛。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

精誠中學生物老師李志穎指出，鳥類有特殊學習能力，叫做「印痕」，雛鳥開眼的時候對會動的東西會記憶深刻，能記很長一段時間，而這種從小被人類養大的手養鳥會把飼主當作「親鳥」，野放後會飛回生長地、甚至有可能將孩子一起帶回來。

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