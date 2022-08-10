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共軍越線恐成新日常　前CIA分析師曝「演習沒做的」是關鍵

▲▼解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

▲解放軍4日起在台灣周圍舉行實彈軍演。（圖／CFP）

記者吳美依／編譯

北京4日起實施環台實彈軍演，許多專家認為，共軍可能會把「跨越海峽中線」常規化，藉此否認中線的存在。前美國中央情報局（CIA）分析師、前東亞情報官員卡爾弗（John Culver）指出，解放軍在演習中「沒做到什麼」也很重要，「這可能被視為中國的克制，但也可能是他們保留的升級舉措，將在下次展現為更嚴重或重大的威脅。」

解放軍模擬對台灣實施封鎖，但卡爾弗指出，演習並未演練進入台灣領土或鄰近海域、派遣戰機飛越台灣、動員海岸警衛隊或海上民兵，「而這是實現真正封鎖的關鍵」。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，不可能精準評估解放軍在演習中的表現，因為「目前尚不清楚誰在指揮及控制……他們模擬對台灣實施封鎖及演習，但演習不包含入侵該島所需要的所有元素。」

▲▼台灣海峽中線,海峽中線,台海中線。（圖／立法院）

▲《衛報》指出，直至上周以前，共軍越過海峽中線都是很罕見的事件。（圖／立法院）

《衛報》報導，過去數十年以來，北京在很大程度上尊重海峽中線，但如今已經改變立場，不但否認其存在，還在緊張局勢升級之際，派遣戰機及船艦跨越中線，宣稱擁有整個海峽的主權。台灣外交部長吳釗燮9日表示，人們擔心解放軍的越線行為「例行化」，呼籲國際社會反擊，並稱北京顯然旨在控制台海。

智庫「國際危機組織」（ICG）資深中國分析師亞曼達蕭（Amanda Hsiao）認為，未來跨越中線的行為可能不會像上周那麼頻繁，不過「關鍵在於把它常規化」，「這是一個持續性的嘗試，基本上就是在說，中線不再存在了。」

▲▼解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

▲專家認為，共軍演習是為了引發台灣人內心恐懼。（圖／CFP）

一些分析人士指出，目前尚不清楚北京是否感覺自己透過演習達成了任何事情。一名五角大廈官員本周表示，他們的評估沒有改變，也就是中國不會在未來2年試圖透過軍事手段奪台。

倫敦國王學院教授帕塔拉諾（Alessio Patalano）則認為，演習「是為了引發台灣人內心的恐懼，以及一種『無可避免』的感覺。在這些透過軍事手段傳遞的政治訊息之中，真正風險是，這些公然激進舉措可能正常化。」

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