廈門越界採砂大嶝島「長大」 　金門已「瘦掉」一座大安森林公園

▲大陸抽砂船越界盜採，光是金門就已經縮減了相當於一座大安森林公園的國土。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

大陸除了透過解放軍軍演增加台灣壓力之外，另一方面抽砂船盜採越界到金門、馬祖、澎湖等外島盜採海砂，也成為台灣國安問題的灰色地帶，例如廈門大嶝島因為填海造陸不斷長大，並且縮小與金門的距離，遭到盜採抽砂的金門總面積減少超過25萬平方公尺，流失了將近一座大安森林公園的領土。

大陸過去因為在圍頭灣等繼進行填海造地工程，當地需要龐大的建材，就讓盜砂情勢越來越嚴重，在2013年達最高峰，其中金門最北端馬山因為距離近，成為大陸抽砂船最愛前往抽砂的地點，也因此成為國土流失的原因之一。

立法院於2015年三讀通過修正《兩岸人民關係條例》，對於越界遭我扣留的抽砂船及大型工作船，將處以3百萬到1千萬元不等罰鍰，希望藉此改善兩岸海域問題。

▲《國防報告書》提到，越界違法抽砂，已經成為對付台灣的「灰色地帶」非軍事手段。圖為海巡署查扣大陸抽砂船。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



2021立法院又三讀通過「土石採取法」等修正案，明定未經許可盜採專屬經濟海域砂石，最高處7年徒刑，併科1億元罰金。

2021年國防部公布的《國防報告》書提到，中共近年頻繁操作「灰色地帶」，在軍事手段方面，是以共機頻繁侵入西南空域、東沙島周邊針對性演練；而非軍事手段方面，則是以快艇衝撞我國海巡、抽砂船違法於周邊海域作業等。

軍方認為，這類手段往往具非戰非和的模糊性，且未達戰爭門檻，以切香腸戰術漸進式的升高威脅，運用政軍實力形塑有利態勢，不僅消耗我方戰力，也動搖民心士氣，企圖改變或挑戰兩岸既有現狀，達成「不戰奪台」目標。

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