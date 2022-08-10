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網傳「解放軍目視台軍艦」照　查核中心認定假的！有明顯合成痕跡

▲▼疑似P圖勿亂用／／／解放軍軍艦逼近花蓮海岸線！已可看見和平火力發電廠煙囪。（圖／新華社）

▲解放軍日前釋出的「軍艦逼近花蓮海岸線」照片被認定是假訊息。（圖／新華社）

文／中央社

近期網路流傳「解放軍望遠鏡窺探台灣海軍蘭陽艦、花蓮和平電廠」照片，由中國解放軍6日發布照片，經事實查核中心詢問多位專家檢視，發現明顯合成痕跡，判定是「錯誤」訊息。

美國聯邦眾議院議長裴洛西2日訪台後，中國隨即宣布在台灣周邊6海域展開實彈射擊軍演。日前解放軍東部戰區在6日發布一段文字搭配多張圖片，內容大意為5日解放軍按計畫，繼續在台灣北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓。

台灣事實查核中心9日發布消息指出，解放軍東部戰區發布的其中一張「解放軍望遠鏡窺探」圖片，被中國與台灣媒體轉載引用，在各大社群平台流傳。但事實查核中心詢問多位專家檢視後，認為照片物體比例不合理，有明顯合成痕跡，指出是「錯誤」訊息。

▲我海軍「迪化軍艦」6日於東部海域監控共艦。（圖／國防部提供）

資深攝影記者告訴查核中心，網傳照片從攝影原理來看並不合理，要拍成像網傳照片中出現的解放軍、蘭陽軍艦與和平發電廠煙囪3個物件，得使用超長焦段鏡頭，若要讓畫面中的解放軍人合乎照片大小，拍攝者必須退到後面很遠的地方拍，但軍艦甲板沒有這麼深的腹地。

影像專家也指出，網傳圖片中解放軍與被窺探的台灣海軍蘭陽艦，人或船的邊線都「去得太乾淨」，同一張圖片中人與船的解析度差距過大，研判是合成圖片；而軍事專家則表示，網傳圖片經放大檢視，台灣軍艦船首並無舷號，同批公布另一張照片卻清晰顯示舷號為935，照片之間顯然自相矛盾。

地球科學專家說，網傳圖片若是在台灣東岸拍攝，海岸山脈高度約1200公尺，一般軍艦水面上高度約30公尺，網傳圖片中的船艦顯得相當「巨大」，比例不合理，且遠方軍艦沒有水花，也不尋常。

不過事實查核中心也強調，此查核報告僅針對網傳照片是否有變造進行查證，中國解放軍的軍演動態並非報告查核範疇。

 

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