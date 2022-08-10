蔡英文11日全國首場「18歲公民權」宣講　首站在新北中和

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

18歲公民權修憲複決案將在11月26日與九合一大選合併投票，身兼民進黨主席的總統蔡英文11日晚間，將出席小英之友會全國首場宣講會，屆時新北市長參選人林佳龍、立委江永昌、林昶佐與民進黨副秘書長林鶴明等人都將出席。

有關18歲公民權修憲複決案，這次會在11月26日與九合一地方改選合併投票，蔡英文在7月全代會上就有明確表態，18歲公民權是民進黨最早提出、也是長久以來堅定支持的主張，現在終於得到其他政黨的支持，如今有機會入憲，她希望民進黨可以大力宣傳，讓「民主前進挺18」。

對此，蔡英文11日晚間將赴位於新北中和區的國立台灣圖書館，出席新北小英之友會舉辦「民主前進挺18」全國首場宣講會，由擔任中和小英之友會執行長、市議員參選人的張嘉玲率先發出邀請，證實蔡英文將親臨致詞之外，屆時林佳龍、江永昌、林昶佐、林鶴明，以及東吳法律系主任胡博硯等人都將與會。

新北小英之友會表示，為響應蔡英文宣示，新北小英之友會中和分會舉辦全國首場宣講會，由張嘉玲、議員李坤城共同主持，蔡英文、林佳龍、江永昌、林昶佐、林鶴明等人都會到場宣講，並邀請青年代表發言，他們期待本次修憲複決順利通過，讓台灣的憲法向前邁進。

主辦的新北市議員參選人張嘉玲表示，這個議題民進黨已經推動多年，但960萬同意票是高門檻，亟需要各方支持，不只18歲年輕人，更需要民間各行各業及社團的奧援，未來會攜手民間團體遍地開花，繼續小型宣傳，希望能走過這最後一哩路。

▼兼任民進黨主席的總統蔡英文11日啟動全國首場「18歲公民權」宣講活動。（圖／張嘉玲競選辦公室提供，點圖放大）



▼張嘉玲關注公投議題，已於日前在街頭掛上看板強打「我們一起挺18歲公民權」。（圖／張嘉玲競選辦公室提供）