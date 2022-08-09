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「珍愛地球」鋼琴獨奏會8／20桃園登場　即日起開放索票

▲桃園市政府 X AIT「珍愛地球」鋼琴獨奏會8/20桃園登場。（圖／藝設中心提供）

▲桃園市政府 X AIT「珍愛地球」鋼琴獨奏會8/20桃園登場。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由桃園市政府及美國在台協會（AIT）聯合主辦的Pauline Yang「珍愛地球」鋼琴獨奏會，8月20日(六)晚間7點30分將在桃園展演中心登場，美國國務院親善藝術家Pauline Yang演繹精選古典曲目，即日起開放免費索票，民眾可至桃園展演中心、中壢藝術館、桃園光影文化館、桃園市政府文化局索票，每人限索四張，索完為止。

▲桃園市政府 X AIT「珍愛地球」鋼琴獨奏會8/20桃園登場。（圖／藝設中心提供）

桃園市文化局表示，Pauline Yang 5歲開始習琴，11歲即登上卡內基音樂廳首次與費城管弦樂團合作演出，並舉辦首場個人獨奏會，後取得南加州大學鋼琴演奏碩士和塔夫茨大學國際關係碩士學位。Pauline Yang長期致力音樂結合外交，曾多次參與美國國務院藝術大使交流計畫 (Arts Envoy)，應美國駐東京、駐阿迪斯阿貝巴、駐非洲聯盟、駐奈及利亞等大使館的邀請，進行公共外交訪問，透過音樂的力量促進文化交流與國際合作。

本場活動為「AIT x Pauline Yang, Music Envoy 音樂親善之旅」的起點，於8月至9月間還有3場主題音樂會及3場校園演講與示範展演，有興趣的朋友可以關注美國在台協會的臉書粉專。

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