國防部擬恢復1年義務役　美前官員認可：4個月軍事訓練少到離譜

記者黃翊婷／綜合報導

國防部長邱國正昨日（23日）在國會表示，今年一定會提出報告，研擬恢復一年義務役，而且不需要修法。對此，美國國防部前官員包士可（Joe Bosco）認為，台灣絕對要檢視兵制並進行改變，面對中國的威脅，只需要進行4個月的軍事訓練簡直少得離譜。

▲國防部研擬恢復一年義務役，各界正反意見不一。（示意圖／翻攝自國防部發言人臉書）

俄烏戰爭不僅掀起各界對於兩岸關係的討論，也讓台灣是否要延長兵役一事受到廣泛討論。我國自2018年改採招募並行制，1994年1月1日以後出生的役男只需接受4個月的軍事訓練，1993年12月31日及以前出生的役男，則是不分軍種兵科均需服一年的替代役。

根據《聯合新聞網》報導，美國國防部前官員包士可直言，台灣絕對要檢視兵制並進行改變，畢竟面對來自中國的威脅，只需要進行4個月的軍事訓練簡直少得離譜；美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）也認為，現行的義務役服役期限以及軍事制度，似乎不太符合台灣所面臨的威脅。

至於是否要恢復一年義務役，國防部長邱國正23日在國會表示，國防部已經編成專案小組研擬，但依法公告後要一年才會實施，而且不準備進行修法，因為過程太冗長。

民進黨立委羅致政當場提醒，若不修法只有兩種選擇，軍事訓練役維持4個月，只能恢復義務役役期一年，而邱國正也肯定此事。外界解讀，邱國正的意思是，軍方今年將會提出報告，研擬恢復一年義務役，而且不需要修法。

對此，總統府發言人張惇涵表示，國防部正就各方意見進行評估中，但尚未有定案。