翁倩玉、白嘉莉等13國名人300件作品　2022桃園國際版畫展登場

▲2022桃園國際版畫展登場。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「版繹時代－2022桃園國際版畫展」、8日於桃園展演中心舉行開幕。市長鄭文燦表示，本次展覽邀請來自台灣、美國、加拿大、法國、俄羅斯等13個國家、超過250位優秀的版畫創作者共襄盛舉，展出超過300件版畫作品，兼具質與量，期盼市民朋友可以親近、鑑賞藝術，看到桃園的文化力。

鄭市長今日也以版畫壓印機，在台灣島嶼上印出「愛」字，象徵親近土地、愛桃園，他也與「台灣現代版畫之父」暨本次策展總監廖修平藝術家，一同欣賞藝術家們風格各異的創作，而其中的亮點作品，包含由傑出演藝人員翁倩玉、白嘉莉的創作，邀請市民近距離鑑賞藝術家的精彩作品，深入瞭解版畫藝術之美。

中華民國版畫協會理事長劉錫權表示，「版繹時代－2022桃園國際版畫展」籌備將近一年，邀請各國藝術家透過版畫的藝術形式，透過「版繹時代」將文化內容及時代樣貌重新演繹在版畫之中。由於受到疫情影響，仍能夠邀請跨國藝術家舉辦國際版畫展實屬不易，期盼每年都有機會舉辦精彩的展覽，讓更多人瞭解版畫藝術的魅力。

▲▼2022桃園國際版畫展登場。（圖／文化局提供）

文化局副局長王麗娟表示，「版繹時代－2022桃園國際版畫展」以跨媒材與版印形式展現版畫藝術的多元面貌，即日起至5月1日於桃園展演中心1樓展出。除了世界各國優秀藝術家的豐富創作，展覽期間的周末假日也舉辦共10場講座及版畫工作坊，台灣在地版印文創品牌也將進駐，邀請民眾一覽版畫藝術豐富多變的形式。