台網友出征灌爆AIT「快出兵救烏克蘭」　劉仕傑：這不是明智的事

▲首都基輔24日凌晨遭飛彈攻擊。（圖／取自烏克蘭總統辦公室）

記者柯沛辰／綜合報導

俄羅斯揮兵烏克蘭。美國在台協會（AIT）24日在臉書轉發美國總統拜登（Joe Biden）談話，「全世界的人民今晚與烏克蘭人民一起祈禱」，不料上千名台灣網友紛紛湧入抨擊「快點出兵」、「祈禱有個屁用」、「拜登太軟弱了吧」。對此，前外交官劉仕傑感慨，這種做法對台灣百害而無一利，「出征AIT並不是一件明智的事」。

俄羅斯全面入侵，兵臨基輔城下。不過，拜登定調不派兵介入，並發聲明表示「全世界的人民今晚與烏克蘭人民一起祈禱，因為他們遭到俄羅斯軍隊無端和無理的攻擊。普丁總統選擇了一場有預謀的戰爭，這將帶來災難性的生命損失和人類苦難。俄羅斯要為此襲擊將所帶來的死亡和破壞負起全責，美國及盟國和夥伴將以整合和果斷的方式做出回應。全世界都將追究俄羅斯的責任。」

▲美國總統拜登聲明指出「全世界的人民今晚與烏克蘭人民一起祈禱」。（圖／路透社）

美國在台協會在臉書轉發這份聲明，引來大批台灣網友批評「拜登，不過是張伯倫第二」、「只剩祈禱這一招嗎」、「今日烏克蘭明日台灣」、「拜登政府真的不如前任川普政府」、「祈禱？ AIT也學會搞笑了嗎」、「下一個被老美出賣的可能就是台灣了」、「連基輔都開炸了，還在那邊祈禱，是要祈禱著魔鬼不要繼續伸出魔爪嗎？」

對此，劉仕傑指出，他看到怵目驚心的新聞畫面很心痛，也和廣大台灣人一樣，不禁會焦慮地想「台灣會不會是下一個被攻擊的目標？中國會不會趁虛而入？」但他強烈呼籲「請不要把情緒過度宣洩在AIT上」。

劉仕傑認為，出征AIT的臉書帳號可能「有真有假」，但不管實際如何，都希望大家做理性勇敢的台灣人，尤其當戰爭來臨時，更需要穩定民心，「美國是台灣最重要的盟友，在此時鼓吹疑美論，對台灣只有百害而無一益。」

▼劉仕傑在臉書感慨，「出征AIT不是一件明智的事」。（圖／翻攝自臉書）

▼美國在台協會。（圖／記者李毓康攝）

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