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中壢新街金華托嬰中心開幕　8／15前受理報名17日抽籤

▲中壢新街金華托嬰中心開幕

▲中壢新街金華托嬰中心開幕。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區「公設民營中壢新街金華托嬰中心」，9日開幕。市長鄭文燦表示，桃園率先推動托育公共化政策，希望讓年輕人甜蜜多一點、負擔少一點，年輕家庭能夠放心落腳桃園，追求人生的幸福。「中壢新街金華托嬰中心」是中壢區完成設置的第6處公托中心，委託中華兆陽文教發展協會營運。

▲中壢新街金華托嬰中心開幕

「中壢新街金華托嬰中心」預計收托40名滿2足月至2歲以下嬰幼兒，期盼新街金華托嬰中心成為公共托育代表作。鄭市長說明，中央「0-6歲國家一起養」政策，自今（111）年8月1日起，育兒津貼第一胎提高至每月5,000元；而桃園在送托準公共保母部分再加碼1,000元、送托準公共私托中心再加碼2,000元。

▲中壢新街金華托嬰中心開幕

此外，桃園推動收托45至55名幼兒的大公托，共計規劃38處，目前已開辦20處；收托12名幼兒的小公托，共計規劃24處，目前已開辦20處，後續亦將在機捷A20站興和市民活動中心設置托嬰中心，並持續推動托育公共化政策，營造優質照顧環境。

▲中壢新街金華托嬰中心開幕

社會局長鄭貴華表示，中壢新街金華公托中心於8月1日上午11時至8月15日下午2時止受理報名登記；8月17日下午3時辦理抽籤作業，抽籤結果同日下午5時公布於新街金華托嬰中心。目前中壢區已完成設置6處公托中心、3處社區公共托育家園及5處親子館，未來將持續推動公共托育政策，輔導私立托嬰中心及居家托育人員加入準公共化托育服務，讓民眾有更多元的托育選擇。

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