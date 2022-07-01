做好事e步到位！　桃園啟動做好事公益平台

▲桃園啟動做好事公益平台。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

做好事，也可以e步到位！桃園市社會局1日於桃園區興光堡壘辦理「做好事公益平台」啟動。副市長李憲明表示，今後，企業團體及民眾透過手機或電腦動動手指就能線上捐贈、志工登錄或加入愛心餐食店家，24小時都能便利做好事，做好事就是這麼簡單！

李副市長說，因應創新數位公益趨勢，桃園市政府投入資源打造「做好事公益平台」，平台具有四大服務功能，分別為「捐款」、「捐物」、「申請當志工」及「加入愛心餐食店家」。強化數位服務功能，讓民眾可取得電子收據，並瞭解捐款捐物的愛心資源運用情形與成效、強化徵信。

李副市長亦於會中和社會局長鄭貴華等人士，一起點亮愛的光柱啟動「做好事公益平台」，帶領市民瞭解公益平台的使用方式，期待擴大愛心參與與善的循環。會中並頒發感謝狀表揚出席的台塑企業暨王長庚公益信託、慶寶勤勞基金會、微星科技公司、黃烈火基金會、璟都有愛慈善基金會等5個善心捐款單位；全聯慶祥慈善基金會、期貨交易所公司、桃園市世外桃源文教公益基金會3個慷慨捐贈物資單位。

▲▼桃園啟動做好事公益平台。（圖／社會局提供）



另外，還有1.拉亞漢堡（森邦集團股份有限公司）、2.麥味登（揚秦國際企業股份有限公司）、3.城市漢堡、4.八方雲集、5.美淇兒西點麵包坊、6.店餃食（中平店）、7.粥師傅小吃店、8.岩精緻石頭火鍋、9.福山排骨等愛心餐食店家。