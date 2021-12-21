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受觀音鄉親托付　立委黃世杰捐贈65台輪椅給桃園市社會局

▲立委黃世杰捐贈65台輪椅給桃園社會局。（圖／市府提供）

▲立委黃世杰(右二)捐贈65台輪椅給桃園社會局。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨籍立委黃世杰21日受桃園市觀音區鄉親托付，捐贈65台輪椅給市府社會局，由市長鄭文燦代表受贈。鄭市長指出，據統計借用需求最高的輔具為「輪椅」，目前桃園二手輔具資源站的輪椅庫存有所不足，因此今日所捐贈的輪椅如同及時雨，可滿足身障朋友的借用需求，市府將持續努力，讓輔具達到充足數量，穩定借用的週轉率。

鄭市長說，為減輕照顧者的負荷、提高失能者自主生活能力，市府設立南、北兩區輔具資源中心、二手輔具資源站、6處輔具服務據點與6處輔具服務便利站，提供輔具專業諮詢、輔具評估、訓練及追蹤，也協助申請補助、輔具維修、回收、借用及不定期巡迴定點服務等輔具服務，希望可以讓身障朋友的生活較為便利與安全。

黃世杰立委表示，受到觀音區鄉親的托付，共同捐贈65台輪椅予市府社會局，期盼輔具資源可以獲得最有效的利用，讓所有需要幫助的桃園市民，都可獲得更妥善的照顧。

社會局長鄭貴華表示，桃園市的二手輔具資源站，在2020年共提供輔具維修服務5,304人次、輔具回收服務5,198人次、輔具借用服務4,637人次；2021年截至11月，共提供輔具維修服務4,622人次、輔具回收服務4,581人次、輔具借用服務5,431人次。為讓輔具發揮最大功效，鼓勵民眾家中若有用不到的輪椅、便盆椅、電動床、氣墊床、抽痰機、氧氣鋼瓶，皆可以捐給二手輔具資源站，讓輔具回收檢修、清消後，提供給需要的人使用。桃園輔具資源中心（北區03-3683040、南區03-4890298）或二手輔具資源站（03-3688793）。

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