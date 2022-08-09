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竹聯幫騙82台人赴柬當豬仔！警調多路攔截救3人　6人蛇收押禁見

▲刑事局國際刑警科日前破獲竹聯幫操盤跨境人口販運，把台灣民眾賣到柬緬等國。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫李姓成員等人涉嫌配合人口販運集團，誘騙國人到柬埔寨打工。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

近來以高薪打工為幌子的人口販運案件層出不窮，台北地檢署日前指揮刑事局、調查局查出，以竹聯幫成員李姓男子為首的犯罪集團，與柬埔寨人口販運集團合作，在網路上假意招募民眾前往柬埔寨從事博弈客服、人頭貸款及男優等工作，專案小組分2波拘捕行動，救出3名正要前往機場的被害人，並向法院聲請將李嫌等6人收押禁見獲准。

專案小組追查發現，這個「販豬仔」集團，在臉書等社群招募打工，並安排被害人先住進旅館，辦妥相關文件後，統一安排搭機前往柬埔寨，辦案人員得知有被害人受騙，客不容緩，先在5月5日趕抵北市某旅館，及時營救將前往機場的3名被害人，同步拘提林姓男子等3名涉案被告。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲不法集團正要安排受害人上車去機場，被專案小組攔截救下。（資料照／記者黃宥寧翻攝）

經過深入追查溯源，檢察官7月5日再指揮警調單位，在北部、中部同步執行拘提及搜索10處所，一舉破獲竹聯幫幫派成員李嫌為首犯罪集團，當場拘提6名犯嫌，並查扣電腦8台、筆記型電腦1台、模擬槍1枝、空包彈100顆、點驗鈔機1台、（柬埔寨）僱用契約書、帳冊、本票及借據等證物。

檢警調發現，這個詐騙集團，從2021年11月至2022年5月間，已用高薪打工為幌子，詐騙82名國人前往柬埔寨，不法獲利上千萬，檢察官已依涉嫌《刑法》意圖營利，以詐術使人出國等罪嫌，向法院聲押禁見李、林等6人獲准。

北檢呼籲民眾，透過網路求職時，務必提高警覺，對於高薪且不合常理之海外徵才廣告，更要審慎評估，以免受騙上當，進而落入陷阱或淪為從事詐騙工作。台北地檢署與警、調機關將從嚴從速偵辦這類詐騙案件，以維護民眾生命、身體及財產安全。

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