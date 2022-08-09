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中秋連假國道疏導措施出爐！連3天採單一費率「5小時免費」

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲中秋連假國道車多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

中秋連假將至，交通部高公局公布連假國道交通疏導措施，9月9日到11日實施單一費率，其中國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費，另每日0至5時暫停收費。

高公局表示，預估假期交通量為108到117 mvk(百萬車公里)，首日南向可達67mvk為平日的1.5倍，第2日包含旅遊及收假車流，第3日則以收假車流為主。

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高公局指出，國五在暑假期間車潮已有明顯增加，不過中秋節是暑假後的第一週，預計交通量不至於創新高，不過在連假前一天上午9點國五車流量就會增加，預計連假首日凌晨5點到下午都屬於車多壅塞情形。

中秋連假國道交通疏導措施：
一、收費措施：
(一)單一費率：111年9月9日至11日。
(二)路段差別費率：111年9月9日至11日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三)暫停收費：111年9月9日至11日，每日0至5時。

二、入口高乘載管制：
111年9月10日至11日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

▲▼中秋連假國道疏導措施。（圖／高公局）

▲中秋連假國道疏導措施。（圖／高公局）

三、入口匝道封閉：
(一)111年9月9日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。
(二)111年9月10日0至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。
(三)111年9月11日7至19時，封閉國1虎尾北向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：
(一)視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。
(二)視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。

▲▼中秋連假國道疏導措施。（圖／高公局）

▲中秋連假國道疏導措施一覽表。（圖／高公局）

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