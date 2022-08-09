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中秋連假高鐵加開106班車、台鐵增開122班車！8／11同步開賣

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▲高鐵中秋疏運期間加開106班車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中秋連假即將到來，台灣高鐵公司表示，自9月8日至9月12日中秋疏運期間，規劃加開106班次列車，總計5天提供826班次列車的旅運服務，8月11日凌晨零時起開放購票。另外交通部台鐵局也規劃加開122班次列車，車票同步於11日開賣。

高鐵公司表示，中秋疏運期間規劃加開106班次列車，包括南下60班、北上46班，總計5天提供826班次列車的旅運服務。各車次列車將自8月11日（四）凌晨零時起開放購票。

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高鐵指出，旅客可利用「T Express」行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購疏運期間所需車票。

高鐵公司表示，中秋假期疏運期間維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵中秋疏運期間加開122班車。（圖／記者呂佳賢攝）

台鐵方面，台鐵局表示，因應旅運需求，將自9月8日起至12日全線加開122班次列車，加開班次車票將於8月11日0時起開放購票。東線實名制列車班次車票則於8月12日0時起開賣。

其中包含東部地區實名制列車4班及9月9日至11日樹林－花蓮EMU900型區間快車6班、七堵－高雄EMU900型區間快車6班。另為加強疏運旅客，9月8日至9月12日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

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