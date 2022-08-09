溺水頻傳！基隆市長參選人黃希賢盼跟進北市　制定戶外活動契約範本

▲基隆溺水意外頻傳，無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，基隆市應盡速跟進台北市，制定「戶外體驗活動契約範本」，以保障民眾安全、降低風險。（圖／黃希賢辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

炎炎夏日到來，民眾都會前往基隆海邊戲水消暑，但基隆市近3個月，起碼發生4起溺水意外，每次意外也凸顯現行法規管理不足。無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，為保障戶外安全，台北市今年3月率全國之先首創「戶外體驗活動契約範本」，要求揭露活動資訊、專業證照人員及活動裝備、保險等各項準備，基隆市為臨海城市，理應立即跟進。

黃希賢指出，基隆市境內外木山、和平島、潮境公園是戲水勝地，七堵、暖暖、大武崙更有不少登山好去處，但也因此溺水與山難的風險隨之提高，每逢夏日遊客如織，降低意外風險、保障戶外活動安全，是刻不容緩的要事。

基隆市近1個月多以來，就發生男子在和平島溺水，外木山也有釣客受困、婦人溺斃，七堵區天然泳池石公潭更是禁止玩水的水域，但仍與新北市雙溪區虎豹潭類似，潭中暗潮洶湧，危機四伏，每年幾乎都有2、3起溺水事件。

黃希賢表示，台北市有鑑於「虎豹潭事件」，副市長黃珊珊宣布制定「戶外體驗活動契約範本」，要求清楚揭露活動主辦者及活動相關資訊，主辦者除應依活動類別，配置專業證照人員，全程協助活動進行，並要提供活動應備器材清單；主辦者更應投保責任保險，並提醒民眾額外投保活動相關保險，強化風險承擔能力。

黃希賢說明，台北市政府歷經5個月，邀集專家學者、活動業者、保險公會座談，為全台其他縣市立下良好典範，基隆市鄰近首都生活圈，又是「戶外遊憩活動重鎮」，更應盡速跟進；另外也要肯定基隆市消防局，將無人機結合遙控救生圈，打造救難新戰力，各項裝備持續精進，以保障民眾生命安全。

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