林智堅三度缺席審定會為何突改變心意？　他曝戰術目的：水準很差

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對被台大認定論文抄襲，民進黨桃園市長參選人林智堅表示，9日凌晨有回信願意出席學術倫理審定會，卻遭校方「突襲」公佈結果，質疑此舉背後目的。不過，資深媒體人黃揚明認為，林智堅三度拒絕台大學倫會約談，拖到如今才發信聲稱自己有意出席，這種戰術的目的，「水準很差。」

黃揚明指出，林智堅已被台大認定論文抄襲屬實，宣告撤銷碩士學位，他當然有權進行行政訴訟等相關救濟程序。但如果是用凌晨發出的電郵說自己想要出席審定委員會說明，很明顯就是混淆戰術。

黃揚明說，台大的記者會不只是審定委員會宣告結果而已，根據「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」第十點規定，審定委員會於審定完竣後，應做成具體決議，論文違反學術倫理認定， 應有三分之二以上 委員出席，以出席委員三分之二同意行之， 其審定報告書及會議紀錄送交教務處簽請教務長核定後通知檢舉人與被檢舉人審定結果。

黃揚明強調，記者會上，台大教務長丁詩同也已表明，教務處已核定認定林智堅抄襲的審定報告及依審定委員會建議將林智堅學位撤銷，「可見，相關審定程序應該在昨天以前就已經完成，並送教務處處理。」

黃揚明批評，林志堅陣營記者會當天凌晨才發信聲稱自己有意出席，明顯是得知審定已結束的拖延戰術，拿這種戰術來回擊，水準很差，呼籲林智堅，這一個月來，你的誠信已經潰堤，若要在政壇繼續打滾，請回頭是岸。