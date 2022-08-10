林智堅喊「有無學位不影響選舉」　他嗆噁心：你明明就很在意學歷

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台大9日記者會上公佈民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議的審定結果，認定屬於抄襲，且情節嚴重，建議撤銷碩士學位，並經教務處核定。林智堅則召開記者會再喊清白，還說「有沒有這個學位對於我參選市長並沒有影響」，對此，國民黨台北市議員參選人楊植斗批評，「真的令人想吐」，並直言林智堅很在意學歷。

台大9日上午10點左右臨時通知媒體，在上午11點召開記者會，並由台大主秘王根樹、台大教務長丁詩同、台大社科院長蘇宏達、也是這次倫理審查委員會召集人共同說明。針對林智堅的論文，認定林智堅抄襲情節嚴重，若不服這次結果，可以跟教育部申訴，台大會依照規定辦理後續的行政流程。

林智堅隨後舉行記者會大嘆，「我覺得我非常無辜，我實在是一個受害者」，強調一定會捍衛清白；委任律師黃帝穎說明，行政爭訟是一個方法之一，收到處分書會再研議。

楊植斗則指出，記者會上林智堅表態參選到底，這大概是當天最噁心的說法了，若不是為了讓學歷好看點，以此爭取選民的支持，林智堅幹嘛要拚命的洗台大的學歷，甚至不惜抄襲？

楊植斗說，林智堅明明就很在意學歷，也自卑自己多次考不上大學，好不容易取得台大碩士學位後，靠這個學歷行騙新竹，當了兩任市長，如今被撤銷台大碩士，竟然嘴硬說自己不用靠這學歷也能贏，到底是哪來的自信？

楊植斗嗆，林智堅是特別努力？還是特別有能力？目前都看不出來，唯一能確定的特質，是他特別的不要臉。