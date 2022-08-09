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極端氣候衝擊哪些東西會先吃不到？　陳吉仲：有錢還是可以買到

▲▼農委會 針對中國大陸片面宣布暫停台灣柑橘類和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，農委會主委陳吉仲記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲表示，極端氣候下衝擊不是吃得到吃不到問題，且只要有錢還是可以買到。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

全球面臨極端氣候挑戰，其中衝擊農業部分，是否有盤點哪些工作現在不做，可能有些品項就會先吃不到了？農委會主委陳吉仲今（9日）表示，不是吃得到吃不到的問題，只要有錢都可以買到，只是吃的會變貴。

農委會推出30萬份1張200元的3.0農遊券，只要買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛滿600都有機會抽到，但遭國民黨主席朱立倫批評是選舉考量。陳吉仲今受邀出席「綠能漁電共生88.8億元聯貸記者會暨和光蝦銷售簽約儀式」被問此事回應，從農遊券1.0到現在3.0都是因面對各種外在環境改變而因應推出，主要目的就是要確保農民收入。

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至於外在挑戰，陳吉仲認為，不會只有兩岸議題，極端氣候事件更嚴重影響全球農業部門，台灣農業最大挑戰也是極端氣候事件，正在嚴重影響，因此很久以前就展開所有調適作業，包括研發抗高溫乾旱品種、 節水措施等，否則2040年會來不及。陳吉仲提到，兩岸議題可以是短期，但會做長期永續調整，不要忽略了，對農業部門真正的最大挑戰。

有媒體追問極端氣候下，是不是有盤點哪些工作不做，以後會有某些品項先吃不到了？陳吉仲強調，極端氣候不只影響農漁民收入，會造成農漁續生產供應破洞，最後導致價格破洞，因此不是吃得到吃不到，因為只要有錢還是可以買到，只是買到的是貴。

陳吉仲接著說，自己在各地演講時都會先講氣候變遷影響，也不斷強調幾年前大家都講「調適策略」，如抗高溫、研發節水措施和農業保險等，可是現在大家在講碳中和淨零時，忘了講調適，如果調適跟淨零沒有同步做，沒有時間爭取到2040、2050年，所以才會跟所有農委會同仁說要同步啟動。

陳吉仲提到，以漁電共生為例，就能達到綠電發展跟碳中和，因為將極端氣候外在因子透過室內養殖排除掉，這些才是未來國家發展重點，很樂意接受大家對農業未來走向建議或批評，但應該要思考的不是只有解決短期問題，這些更長期的才值得關注。

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關鍵字：

農委會陳吉仲極端氣候有錢變貴

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