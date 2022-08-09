　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

朱立倫嗆農遊券是選舉考量！　陳吉仲：請國民黨聽聽農漁會想法

▲▼農委會 針對中國大陸片面宣布暫停台灣柑橘類和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，農委會主委陳吉仲記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲說，只要朱立倫願意了解農遊券，願意提供資訊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

農委會昨天宣布只要買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛6農產，滿600元就有機會抽200元農遊券，共30萬份。國民黨主席朱立倫批，不是到了要選舉才這樣做，農委會主委陳吉仲今（9日）端數據，要國民黨聽聽農漁會的聲音。

朱立倫認為，幫助農民要實實在在，不是選舉時再用這種方式，拜託民進黨要腳踏實地，不要用政治考慮，不要急就章，要使用非一次性模式協助，要像雲林縣長張麗善這樣，讓農產品可以賣到全世界，這才是好的農委會主委。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼消費滿600抽200元農遊券。（圖／翻攝農委會農遊券官網）

▲消費滿600抽200元農遊券。（圖／翻攝農委會農遊券官網）

陳吉仲今受邀出席「綠能漁電共生88.8億元聯貸記者會暨和光蝦銷售簽約儀式」，會後被問朱立倫批評一事反問媒體，你覺得農遊券1.0、2.0和3.0會跟選舉有關？並說明，這些都是因應不同背後時空環境，1.0農遊券是因為疫情，造成休閒農場遊客大量減少，2.0搭配紓困、振興，且從2.0數據可看出，滿意度高達9成7、9成8，使用執行率是各部會最高，甚至9成9中的3500多家業者希望繼續使用農遊券。

陳吉仲表示，更重要的是，這次3.0創造500多萬個遊客到農村，共70億以上效益，所以面對各種外在環境改變時，當然要極力透過各種方式達到確保農漁民收入及農村經濟活化，他舉例30萬份，一份200元，花6000萬經費使用，是否有達到效果，只要朱立倫願意了解所有農遊券效益，農委會很樂意提供資訊，或請國民黨打給參與農漁會的總幹事，聽聽他們建議跟想法。

▲朱立倫說，幫助農民要實實在在，不是選舉時再用這種方式，他拜託民進黨要腳踏實地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲朱立倫說，幫助農民要實實在在，不是選舉時再用這種方式，他拜託民進黨要腳踏實地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳吉仲還說，總統跟行政院院長指示很清楚，就是要確保農漁民收入，遇到挑戰時要讓農業永續，怎麼降低單一市場所需要的所有農業基礎工作，包括冷鏈加工、自動化機械化和物流等都全面啟動，至於外界不實批評及紛紛擾擾，很樂意將政策說明清楚，但不會阻礙農委會往前走。

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
胡瓜同框離婚21年前妻！　小禎姊弟也現身
快訊／台大認定抄襲　林智堅下午3點現身中央黨部說明
台大「調查8重點、4大決議」一次看！　撤銷林智堅碩士學位
《寄生上流》真實上演！首爾一家3口「住地下房」　暴雨灌入溺斃
正妹直播賣貨一半胸部「電梯向下」！畫面網看傻：掉下去了
重擊林智堅！他喊「守住學術良心」　網卻點名1人：將被人格追殺
快訊／林智堅另一論文也危險？　中華大學回應了
陳明通也遭檢舉違反學術倫理！　台大：會再調查審定
快訊／台大撤銷林智堅學位　余正煌委任律師1400說明
快訊／解放軍宣布：9日繼續在台灣周邊軍演！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

13天前喊「論文是自己的發想跟原創」！　台大3句話狠打臉林智堅

LIVE／社區篩檢站退場「預備降級」？指揮中心最新說明

林智堅學位遭撤　台大曝「調查經過8要點和審定會4大決議」

稱論文案「醜聞」遭綠營砲轟　蘇宏達反擊：抄襲被調查就是醜聞

婦人逛市場暈倒　景美老闆衝出「救到流淚」！暖舉一曝秒謙虛

極端氣候衝擊哪些東西會先吃不到？　陳吉仲：有錢還是可以買到

朱立倫嗆農遊券是選舉考量！　陳吉仲：請國民黨聽聽農漁會想法

重擊林智堅！他喊「守住學術良心」　網卻點名1人：將被人格追殺

陳明通也遭檢舉違反學術倫理　台大：後續會再調查審定

台大不採認林智堅書面答辯證據　蘇宏達：高度相似處都是余正煌先寫

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

短裙妹逆向＋停紅線　飄酒味騙警：只是移車

13天前喊「論文是自己的發想跟原創」！　台大3句話狠打臉林智堅

LIVE／社區篩檢站退場「預備降級」？指揮中心最新說明

林智堅學位遭撤　台大曝「調查經過8要點和審定會4大決議」

稱論文案「醜聞」遭綠營砲轟　蘇宏達反擊：抄襲被調查就是醜聞

婦人逛市場暈倒　景美老闆衝出「救到流淚」！暖舉一曝秒謙虛

極端氣候衝擊哪些東西會先吃不到？　陳吉仲：有錢還是可以買到

朱立倫嗆農遊券是選舉考量！　陳吉仲：請國民黨聽聽農漁會想法

重擊林智堅！他喊「守住學術良心」　網卻點名1人：將被人格追殺

陳明通也遭檢舉違反學術倫理　台大：後續會再調查審定

台大不採認林智堅書面答辯證據　蘇宏達：高度相似處都是余正煌先寫

台股量縮小漲29點！指數萬五橫向盤整　台積電下跌2元

挺台東青年學子　縣府培養地政測量人力

元宇宙商機正夯　貿協將組團參加日本穿戴裝置科技展

13天前喊「論文是自己的發想跟原創」！　台大3句話狠打臉林智堅

女星車禍撞駱駝身亡…1年後肇事司機判決出爐！丈夫：悲傷從未停止

水果控衝！夏季限定「荔枝手搖杯」回來了　尬玫瑰、蘋果超欠喝

台大重擊林智堅！專家酸「相同顏色背景主管站一排」：學術有救了

小鬼離世2年「鬼爸頭髮全變灰白」！父子珍貴合照曝光　親妹心疼鼻酸

逐一回擊陳時中交通4政見！北市大動作開記者會　黃珊珊酸：別畫大餅

快訊／遭台大認定論文抄襲　林智堅下午3點現身中央黨部說明

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

水電工飛澎湖「下機已到柬埔寨」　律師揪5疑點

烏克蘭妹不敢吃鼎泰豐辛酸原因曝　一去悲劇了

中共軍演！志願役夫禁休　她一席話讓名醫沉默

瘋狂閃電！神捕捉「超粗雷柱」轟地面　網傻：誰在渡劫

判定林智堅抄襲　管中閔說重話：傷害校譽

林智堅論文「7行字幾乎一樣」　網：徹查指導教授

木蘭估今生成！逆時針迴轉路徑曝　這2天雨最多

逢甲雞排破百元！老闆曝「進貨成本」吐苦水

公車司機姓名自帶音樂！網蓋百樓開唱

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

郭鬼鬼父親節玩水水！帶痣UU快掉出來

快訊／林智堅論文案審定進度　台大11:00記者會說明

更多熱門

相關新聞

柯志恩批「高雄低薪」害北漂嚴重　正妹發言人反擊

柯志恩批「高雄低薪」害北漂嚴重　正妹發言人反擊

國民黨高雄市長候選人柯志恩今 （8）日發文點名，「高雄低薪，請市長邁擱裝傻！」她直言，高雄平均月薪3.3萬元，在19縣市薪資中排名第八，難怪高雄北漂問題特別嚴重。對此，高雄市政府發言人張硯卿反擊表示，請柯志恩委員不要用過時且錯誤的數字混淆、唱衰高雄，今年已來到3萬7746元。

高雄北漂嚴重　柯志恩要市長「邁擱裝傻」

高雄北漂嚴重　柯志恩要市長「邁擱裝傻」

BBC指台年輕人開始學作戰　藍議員酸：難怪網咖生意變好了

BBC指台年輕人開始學作戰　藍議員酸：難怪網咖生意變好了

費鴻泰：政府不能讓國軍冒不必要的險

費鴻泰：政府不能讓國軍冒不必要的險

農委會再祭「農遊券」　朱立倫酸陳吉仲

農委會再祭「農遊券」　朱立倫酸陳吉仲

關鍵字：

農遊券朱立倫農委會陳吉仲選舉政治國民黨農漁會

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

趙露思「台灣學餐賣餛飩」畫面瘋傳！

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面