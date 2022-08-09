朱立倫嗆農遊券是選舉考量！　陳吉仲：請國民黨聽聽農漁會想法

▲陳吉仲說，只要朱立倫願意了解農遊券，願意提供資訊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

農委會昨天宣布只要買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛6農產，滿600元就有機會抽200元農遊券，共30萬份。國民黨主席朱立倫批，不是到了要選舉才這樣做，農委會主委陳吉仲今（9日）端數據，要國民黨聽聽農漁會的聲音。

朱立倫認為，幫助農民要實實在在，不是選舉時再用這種方式，拜託民進黨要腳踏實地，不要用政治考慮，不要急就章，要使用非一次性模式協助，要像雲林縣長張麗善這樣，讓農產品可以賣到全世界，這才是好的農委會主委。

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▲消費滿600抽200元農遊券。（圖／翻攝農委會農遊券官網）



陳吉仲今受邀出席「綠能漁電共生88.8億元聯貸記者會暨和光蝦銷售簽約儀式」，會後被問朱立倫批評一事反問媒體，你覺得農遊券1.0、2.0和3.0會跟選舉有關？並說明，這些都是因應不同背後時空環境，1.0農遊券是因為疫情，造成休閒農場遊客大量減少，2.0搭配紓困、振興，且從2.0數據可看出，滿意度高達9成7、9成8，使用執行率是各部會最高，甚至9成9中的3500多家業者希望繼續使用農遊券。

陳吉仲表示，更重要的是，這次3.0創造500多萬個遊客到農村，共70億以上效益，所以面對各種外在環境改變時，當然要極力透過各種方式達到確保農漁民收入及農村經濟活化，他舉例30萬份，一份200元，花6000萬經費使用，是否有達到效果，只要朱立倫願意了解所有農遊券效益，農委會很樂意提供資訊，或請國民黨打給參與農漁會的總幹事，聽聽他們建議跟想法。

▲朱立倫說，幫助農民要實實在在，不是選舉時再用這種方式，他拜託民進黨要腳踏實地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



陳吉仲還說，總統跟行政院院長指示很清楚，就是要確保農漁民收入，遇到挑戰時要讓農業永續，怎麼降低單一市場所需要的所有農業基礎工作，包括冷鏈加工、自動化機械化和物流等都全面啟動，至於外界不實批評及紛紛擾擾，很樂意將政策說明清楚，但不會阻礙農委會往前走。