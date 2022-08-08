買這6種商品滿600元抽農遊券！30萬份抽獎資格、方式一次看

▲消費滿600抽200元農遊券。（圖／翻攝農委會農遊券官網）



記者許展溢／台北報導

農委會今（8日）召開「剝文旦吃石斑 中秋團圓愛台灣」記者會，推出「六吃興旺」農漁產促銷優惠方案，即日起至9月30日前在相關平台購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛滿600元就有機會抽200元農遊券，活動方式也出爐，總計有30萬張。

活動方式：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.登錄期間：111年8月8日至111年9月30日。

2.購買地點：各大農漁會與農遊券活動合作業者，或上四大農漁產電商平臺。

3.指定購買品項：文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、臺灣鯛等六項農漁產品。

4.抽籤資格：單筆消費滿600元(含)以上，透過農遊券app掃描店家活動QRcode，完成發票登錄即符合抽籤資格。

5.抽籤名額及獎項：總計30萬張，一張面額200元農遊券。(一個帳號僅有一次中獎機會)

活動期間：

1. 抽籤時間：111年10月5日，當天抽出30萬張農遊券。

2. 領券時間：111年10月5日下午5點起，透過農遊券APP推播通知中獎者領券。

3. 農遊券使用期限：111年10月5日至111年12月5日(如逾期未使用自動失效)。



文旦石斑活動實體銷售據點：

農遊券官網 > 去哪裡消費，查詢活動店家「剝文旦吃石斑」。

文旦石斑活動四大農漁產電商平臺：

GoFish!買魚去

鱻魚購

臺灣農產嘉年華

農良直賣所