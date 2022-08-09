逐一回擊陳時中交通4政見！北市大動作開記者會　黃珊珊酸：別畫大餅

▲台北市副市長黃珊珊、台北市交通局長陳學台。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中7日拋出的內湖交通4大策略，包括8年內完成東環線、4處匝道優化，以及打造一條堤頂大道和塔悠路地下連通道。台北市副市長黃珊珊9日大動作召開記者會，一一回擊陳時中的內湖交通政見，酸說「希望陳時中的方案不要像基隆輕軌，只是畫大餅，說了8年也沒畫出來。」

台北市副市長黃珊珊9日上午出席2022台北市牛肉麵國際大賞，原訂會後接受媒體聯訪，結果受訪場地不斷更改，從市政大樓一樓的大螢幕前，再改到服務台附近，接著媒體又被帶往地下一樓的白馬廳，聯訪場地一改再改，惹得在場攝影記者不滿。

▲黃珊珊出席2022台北市牛肉麵國際大賞。（圖／記者袁茵攝）

黃珊珊與台北市交通局長陳學台一同出席記者會，黃珊珊先是說明北市府至今對內湖交通改善的短中長計畫。黃珊珊表示，台北市長柯文哲上任後增設上下班通勤專車、文湖線班次密集化達到「沒辦法再密集」，以及拓寬港墘路、洲子街、堤頂大道和成功橋，目前正在做民權大橋拓寬，接下來要增設智慧號誌調節車流量，瑞光社宅則優先保留給內湖上班民眾入住。

中期計畫為捷運工程，黃珊珊說明，目前東環線已經送到國發會初審，而中央也核定民生汐止線的汐東線，但鐵道局、新北市政府、交通部在3月核定汐東線綜合規劃後卻無下文，因為卡在基隆輕軌問題，交通部希望將基隆輕軌、汐東線聯合一起，然而基隆輕軌卻還沒有環評和細部計畫，造成基隆輕軌卡住汐東線、汐東線卡住民生汐止線；而長期計畫則要回到松山機場遷建與否。

黃珊珊強調，希望中央不要有選舉考慮，陳時中目前提出的方案中說要增設匝道，「我在內湖比較久，我懷疑他（陳時中）可能沒去現場看過，問題不在增設匝道，而是高速公路源頭就堵塞，源頭不解決，設再多匝道也沒用。」內科交通問題是上下班道路壅塞，壅塞主因是上不了高速公路造成平面道路回堵，「就算增設匝道還是上不去。」

針對高公局稱未收到北市府增設匝道申請，黃珊珊認為，既然增設匝道是無效計畫，「當然不可能去申請。」不過也有一直向高公局溝通，要處理高速公路回堵問題。

最後，黃珊珊指出，陳時中提及的增設匝道方案，可能會涉及徵用土地問題，且4個案子可行性評估都有問題，「我希望他的方案不要像基隆輕軌一樣只是畫大餅，說了8年也沒畫出來，我們希望他是真正關心內湖與台北市。」

▲北市府針對內湖交通短、中、長期計畫。（圖／台北市政府提供）

陳學台則說明，陳時中有3個方案是增設匝道到高速公路，但長期觀察顯示，內科下午塞車是因堤頂大道、舊宗路要上汐五高架的高速公路時，高速公路塞車，造成車流回堵至平面道路，所以陳時中要在堤頂交流道增設往北匝道、國1高架北向進出匝道，以及環東大道銜接國1部分，倘若高速公路塞車，增設再多匝道也無益處，仍會回堵到地方道路。

陳學台表示，目前只能從陳時中畫出的幾條線猜測想法，不只有交通效益能否發揮作用，還有是否能達成土地徵收問題，例如陳時中方案2的「增闢行善路銜接國1高架北向進出匝道」，南側是狹窄的金豐街、北側緊鄰民宅，砸到如何增設和土地使用空間如何取得，這仍是問題；方案3之2「新闢環東大道銜接國1工程」則牽涉水利法規定，且附近有高壓電塔。

陳學台提及，陳時中的方案3之1「新闢國1銜接環東大道工程」在民國100年時，已評估不可行，因為環東高架在結構設計時，就沒有考慮到外接，且周邊也無適當空間可做。

另外，針對陳時中提出「堤頂至塔悠地下連通道」，陳學台說明，北市過去評估從港墘路到堤頂大道做地下道，或是做高架跨越基隆河，但高架要跨越汐五高架，受到松山機場航高限制而不可行；地下道則要看研究深度。

陳學台指出，陳時中提及的「堤頂至塔悠地下連通道」，若符合道路設計坡度的話，北側端點可能會超過堤頂樂群一路口，南側可能超過塔悠跟民權東路口，若超過2端點的話，雙方效益會大打折扣，「我覺得對分流的效果是很差的，沒辦法達到分流效果。」

陳學台表示，塔悠路出口端車道32公尺寬、堤頂大道40公尺寬，地下道4個車道出口再加上相關結構體，剩下的空間就是提供給平面車道車流，「我們評估平面車道空間不符合交通需求容量，基於這兩個，我們認為目前提出的方案不可行。」

▼陳時中提內湖交通解決方案。（圖／陳時中競選辦公室提供）