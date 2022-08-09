　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

逐一回擊陳時中交通4政見！北市大動作開記者會　黃珊珊酸：別畫大餅

▲▼黃珊珊出席2022台北市牛肉麵國際大賞。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊、台北市交通局長陳學台。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中7日拋出的內湖交通4大策略，包括8年內完成東環線、4處匝道優化，以及打造一條堤頂大道和塔悠路地下連通道。台北市副市長黃珊珊9日大動作召開記者會，一一回擊陳時中的內湖交通政見，酸說「希望陳時中的方案不要像基隆輕軌，只是畫大餅，說了8年也沒畫出來。」

台北市副市長黃珊珊9日上午出席2022台北市牛肉麵國際大賞，原訂會後接受媒體聯訪，結果受訪場地不斷更改，從市政大樓一樓的大螢幕前，再改到服務台附近，接著媒體又被帶往地下一樓的白馬廳，聯訪場地一改再改，惹得在場攝影記者不滿。

▲▼黃珊珊出席2022台北市牛肉麵國際大賞。（圖／記者袁茵攝）

▲黃珊珊出席2022台北市牛肉麵國際大賞。（圖／記者袁茵攝）

黃珊珊與台北市交通局長陳學台一同出席記者會，黃珊珊先是說明北市府至今對內湖交通改善的短中長計畫。黃珊珊表示，台北市長柯文哲上任後增設上下班通勤專車、文湖線班次密集化達到「沒辦法再密集」，以及拓寬港墘路、洲子街、堤頂大道和成功橋，目前正在做民權大橋拓寬，接下來要增設智慧號誌調節車流量，瑞光社宅則優先保留給內湖上班民眾入住。

中期計畫為捷運工程，黃珊珊說明，目前東環線已經送到國發會初審，而中央也核定民生汐止線的汐東線，但鐵道局、新北市政府、交通部在3月核定汐東線綜合規劃後卻無下文，因為卡在基隆輕軌問題，交通部希望將基隆輕軌、汐東線聯合一起，然而基隆輕軌卻還沒有環評和細部計畫，造成基隆輕軌卡住汐東線、汐東線卡住民生汐止線；而長期計畫則要回到松山機場遷建與否。

黃珊珊強調，希望中央不要有選舉考慮，陳時中目前提出的方案中說要增設匝道，「我在內湖比較久，我懷疑他（陳時中）可能沒去現場看過，問題不在增設匝道，而是高速公路源頭就堵塞，源頭不解決，設再多匝道也沒用。」內科交通問題是上下班道路壅塞，壅塞主因是上不了高速公路造成平面道路回堵，「就算增設匝道還是上不去。」

針對高公局稱未收到北市府增設匝道申請，黃珊珊認為，既然增設匝道是無效計畫，「當然不可能去申請。」不過也有一直向高公局溝通，要處理高速公路回堵問題。

最後，黃珊珊指出，陳時中提及的增設匝道方案，可能會涉及徵用土地問題，且4個案子可行性評估都有問題，「我希望他的方案不要像基隆輕軌一樣只是畫大餅，說了8年也沒畫出來，我們希望他是真正關心內湖與台北市。」

▲▼北市府針對內湖交通短、中、長期計畫。（圖／台北市政府提供）

▲北市府針對內湖交通短、中、長期計畫。（圖／台北市政府提供）

陳學台則說明，陳時中有3個方案是增設匝道到高速公路，但長期觀察顯示，內科下午塞車是因堤頂大道、舊宗路要上汐五高架的高速公路時，高速公路塞車，造成車流回堵至平面道路，所以陳時中要在堤頂交流道增設往北匝道、國1高架北向進出匝道，以及環東大道銜接國1部分，倘若高速公路塞車，增設再多匝道也無益處，仍會回堵到地方道路。

陳學台表示，目前只能從陳時中畫出的幾條線猜測想法，不只有交通效益能否發揮作用，還有是否能達成土地徵收問題，例如陳時中方案2的「增闢行善路銜接國1高架北向進出匝道」，南側是狹窄的金豐街、北側緊鄰民宅，砸到如何增設和土地使用空間如何取得，這仍是問題；方案3之2「新闢環東大道銜接國1工程」則牽涉水利法規定，且附近有高壓電塔。

陳學台提及，陳時中的方案3之1「新闢國1銜接環東大道工程」在民國100年時，已評估不可行，因為環東高架在結構設計時，就沒有考慮到外接，且周邊也無適當空間可做。

另外，針對陳時中提出「堤頂至塔悠地下連通道」，陳學台說明，北市過去評估從港墘路到堤頂大道做地下道，或是做高架跨越基隆河，但高架要跨越汐五高架，受到松山機場航高限制而不可行；地下道則要看研究深度。

陳學台指出，陳時中提及的「堤頂至塔悠地下連通道」，若符合道路設計坡度的話，北側端點可能會超過堤頂樂群一路口，南側可能超過塔悠跟民權東路口，若超過2端點的話，雙方效益會大打折扣，「我覺得對分流的效果是很差的，沒辦法達到分流效果。」

陳學台表示，塔悠路出口端車道32公尺寬、堤頂大道40公尺寬，地下道4個車道出口再加上相關結構體，剩下的空間就是提供給平面車道車流，「我們評估平面車道空間不符合交通需求容量，基於這兩個，我們認為目前提出的方案不可行。」

▼陳時中提內湖交通解決方案。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲▼陳時中提內湖交通解決方案。（圖／陳時中競選辦公室提供）

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
胡瓜同框離婚21年前妻！　小禎姊弟也現身
快訊／台大認定抄襲　林智堅下午3點現身中央黨部說明
台大「調查8重點、4大決議」一次看！　撤銷林智堅碩士學位
《寄生上流》真實上演！首爾一家3口「住地下房」　暴雨灌入溺斃
正妹直播賣貨一半胸部「電梯向下」！畫面網看傻：掉下去了
重擊林智堅！他喊「守住學術良心」　網卻點名1人：將被人格追殺
快訊／林智堅另一論文也危險？　中華大學回應了
陳明通也遭檢舉違反學術倫理！　台大：會再調查審定
快訊／台大撤銷林智堅學位　余正煌委任律師1400說明
快訊／解放軍宣布：9日繼續在台灣周邊軍演！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台大重擊林智堅！專家酸「相同顏色背景主管站一排」：學術有救了

逐一回擊陳時中交通4政見！北市大動作開記者會　黃珊珊酸：別畫大餅

快訊／遭台大認定論文抄襲　林智堅下午3點現身中央黨部說明

國民黨爆將軍村修復有疑慮　林智堅：所有攻擊請對著我

全文／吳釗燮5點狠嗆中國　談「民主」6次籲國際共同遏制

「台灣更多拉麵店、居酒屋」　矢板明夫諷華春瑩：邏輯荒謬、無厘頭

林智堅涉抄襲「台大撤學位」…另一論文也危險？中華大學回應了

林智堅被台大認定抄襲　律師一早先質疑：是為轉移共軍武嚇焦點

柯志恩批「高雄低薪」！　正妹發言人反擊了：過時錯誤訊息

「台灣不會束手就擒」　吳釗燮預告：將有更多國家議長訪台

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

短裙妹逆向＋停紅線　飄酒味騙警：只是移車

台大重擊林智堅！專家酸「相同顏色背景主管站一排」：學術有救了

逐一回擊陳時中交通4政見！北市大動作開記者會　黃珊珊酸：別畫大餅

快訊／遭台大認定論文抄襲　林智堅下午3點現身中央黨部說明

國民黨爆將軍村修復有疑慮　林智堅：所有攻擊請對著我

全文／吳釗燮5點狠嗆中國　談「民主」6次籲國際共同遏制

「台灣更多拉麵店、居酒屋」　矢板明夫諷華春瑩：邏輯荒謬、無厘頭

林智堅涉抄襲「台大撤學位」…另一論文也危險？中華大學回應了

林智堅被台大認定抄襲　律師一早先質疑：是為轉移共軍武嚇焦點

柯志恩批「高雄低薪」！　正妹發言人反擊了：過時錯誤訊息

「台灣不會束手就擒」　吳釗燮預告：將有更多國家議長訪台

台股量縮小漲29點！指數萬五橫向盤整　台積電下跌2元

挺台東青年學子　縣府培養地政測量人力

元宇宙商機正夯　貿協將組團參加日本穿戴裝置科技展

13天前喊「論文是自己的發想跟原創」！　台大3句話狠打臉林智堅

女星車禍撞駱駝身亡…1年後肇事司機判決出爐！丈夫：悲傷從未停止

水果控衝！夏季限定「荔枝手搖杯」回來了　尬玫瑰、蘋果超欠喝

台大重擊林智堅！專家酸「相同顏色背景主管站一排」：學術有救了

小鬼離世2年「鬼爸頭髮全變灰白」！父子珍貴合照曝光　親妹心疼鼻酸

逐一回擊陳時中交通4政見！北市大動作開記者會　黃珊珊酸：別畫大餅

快訊／遭台大認定論文抄襲　林智堅下午3點現身中央黨部說明

2男坐欄杆抱抱突失衡　從3樓摔下...1人慘死

政治熱門新聞

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

台大認定林智堅抄襲　民進黨「被打臉」大咖名單一次看

曹興誠穿防彈衣譙中共　支持他當台北市長

「台灣現在是淪陷區」　她：統一進程已開始

林智堅涉抄襲「台大撤學位」？中華大學回應了

快訊／北捷文湖線異常　吸管卡車門

10人受困柬埔寨　議員曝詐騙手段

快訊／衛福部下令社區篩檢站退場　全國疫情警戒擬預備降級

曹興誠穿防彈衣提「兩個中國論」

快訊／台大認定林智堅抄襲嚴重　張善政競辦：民進黨還要挺到底？

成功級艦對峙共艦僅離180m 「做好撞擊準備」

共軍「圍台軍演」犯2個致命錯誤　台美日聯手反制戰略曝光

快訊／不只金門！南竿今夜出現9個不明光點　國軍射擊信號彈示警

更多熱門

相關新聞

林智堅學位遭撤　台大調查8要點和4大決議曝光

林智堅學位遭撤　台大調查8要點和4大決議曝光

民進黨桃園市長參選人爆發林智堅碩士論文抄襲爭議，台大今（9日）天上午公布審議結果，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林的碩士學位，台大社科院長蘇宏達也說明審定會調查經過，並公布調查經過8要點和審定會的4大決議，確定林智堅抄襲余正煌及撤銷學位的始末。

稱論文案「醜聞」遭綠營砲轟　蘇宏達反擊：抄襲被調查就是醜聞

稱論文案「醜聞」遭綠營砲轟　蘇宏達反擊：抄襲被調查就是醜聞

國民黨爆將軍村修復有疑慮　林智堅：所有攻擊請對著我

國民黨爆將軍村修復有疑慮　林智堅：所有攻擊請對著我

林智堅涉抄襲「台大撤學位」？中華大學回應了

林智堅涉抄襲「台大撤學位」？中華大學回應了

林智堅被台大認定抄襲　律師一早先質疑：是為轉移共軍武嚇焦點

林智堅被台大認定抄襲　律師一早先質疑：是為轉移共軍武嚇焦點

關鍵字：

北市台北市台北市政府黃珊珊陳時中內湖交通2022台北市長2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

趙露思「台灣學餐賣餛飩」畫面瘋傳！

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面