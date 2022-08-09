稱論文案「醜聞」遭綠營砲轟　蘇宏達反擊：抄襲被調查就是醜聞

▲林智堅論文抄襲審查，台大社科院長蘇宏達說明。（圖／ETtoday直播）



生活中心／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大受理檢舉後組成審定委員會，今天公布審定結果認定林智堅抄襲並撤銷其碩士學位。審定委員會召集人、台大社科院院長蘇宏達7月22日曾發出一封內部信，指稱論文抄襲案為醜聞，遭綠營砲轟是「未審先判」，對此蘇宏達今首度回應，針對抄襲案「在學術界，一般只要是被認定開始調查，我們會用醜聞指稱。」

林智堅論文爭議連環爆，蘇宏達曾稱此案為醜聞遭綠營連番砲轟，林智堅委任律師黃帝穎先前也主張，蘇宏達未審先判，具狀申請迴避，然而台大審議會7月27日駁回申請迴避案。

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蘇宏達今天表示，此案是在7月6到7日接獲相關檢舉，一開始是檢舉林生的論文抄襲余生，後來有另方向檢舉余生抄襲林生，也有檢舉互相抄襲；8日通過形式案件審查，正式通知社科院，依據規定社科院必須在10天內組成審定委員會展開正式調查。

蘇宏達說，在這之中發了一封信給內部同仁說明過程，「在學術界一般只要是被認定開始調查我們會用醜聞指稱」。而審定過程有幾個原則，依據規定必須全程保密，簽署保密迴避聲明書；委員會也在第一次會議同意完全保密，完全不接受外界採訪、不對外發言，所有發言依學校會議共識由主任秘書、公關室統一對外發言。

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