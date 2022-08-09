　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

稱論文案「醜聞」遭綠營砲轟　蘇宏達反擊：抄襲被調查就是醜聞

▲▼林智堅論文抄襲審查，台大社科院長蘇宏達說明。（圖／ETtoday直播）

▲林智堅論文抄襲審查，台大社科院長蘇宏達說明。（圖／ETtoday直播）

生活中心／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大受理檢舉後組成審定委員會，今天公布審定結果認定林智堅抄襲並撤銷其碩士學位。審定委員會召集人、台大社科院院長蘇宏達7月22日曾發出一封內部信，指稱論文抄襲案為醜聞，遭綠營砲轟是「未審先判」，對此蘇宏達今首度回應，針對抄襲案「在學術界，一般只要是被認定開始調查，我們會用醜聞指稱。」

林智堅論文爭議連環爆，蘇宏達曾稱此案為醜聞遭綠營連番砲轟，林智堅委任律師黃帝穎先前也主張，蘇宏達未審先判，具狀申請迴避，然而台大審議會7月27日駁回申請迴避案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇宏達今天表示，此案是在7月6到7日接獲相關檢舉，一開始是檢舉林生的論文抄襲余生，後來有另方向檢舉余生抄襲林生，也有檢舉互相抄襲；8日通過形式案件審查，正式通知社科院，依據規定社科院必須在10天內組成審定委員會展開正式調查。

蘇宏達說，在這之中發了一封信給內部同仁說明過程，「在學術界一般只要是被認定開始調查我們會用醜聞指稱」。而審定過程有幾個原則，依據規定必須全程保密，簽署保密迴避聲明書；委員會也在第一次會議同意完全保密，完全不接受外界採訪、不對外發言，所有發言依學校會議共識由主任秘書、公關室統一對外發言。

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►疫情降溫但口罩還是要戴好，優惠價補貨【4D立體韓版】摩戴舒醫療用口罩

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
快訊／兩岸20艘海軍船艦「逼近海峽中線」
胡瓜同框離婚21年前妻！　小禎姊弟也現身
快訊／台大認定抄襲　林智堅下午3點現身中央黨部說明
台大「調查8重點、4大決議」一次看！　撤銷林智堅碩士學位
《寄生上流》真實上演！首爾一家3口「住地下房」　暴雨灌入溺斃
正妹直播賣貨一半胸部「電梯向下」！畫面網看傻：掉下去了
重擊林智堅！他喊「守住學術良心」　網卻點名1人：將被人格追殺
快訊／林智堅另一論文也危險？　中華大學回應了
陳明通也遭檢舉違反學術倫理！　台大：會再調查審定
快訊／台大撤銷林智堅學位　余正煌委任律師1400說明
快訊／解放軍宣布：9日繼續在台灣周邊軍演！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

13天前喊「論文是自己的發想跟原創」！　台大3句話狠打臉林智堅

LIVE／社區篩檢站退場「預備降級」？指揮中心最新說明

林智堅學位遭撤　台大曝「調查經過8要點和審定會4大決議」

稱論文案「醜聞」遭綠營砲轟　蘇宏達反擊：抄襲被調查就是醜聞

婦人逛市場暈倒　景美老闆衝出「救到流淚」！暖舉一曝秒謙虛

極端氣候衝擊哪些東西會先吃不到？　陳吉仲：有錢還是可以買到

朱立倫嗆農遊券是選舉考量！　陳吉仲：請國民黨聽聽農漁會想法

重擊林智堅！他喊「守住學術良心」　網卻點名1人：將被人格追殺

陳明通也遭檢舉違反學術倫理　台大：後續會再調查審定

台大不採認林智堅書面答辯證據　蘇宏達：高度相似處都是余正煌先寫

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

短裙妹逆向＋停紅線　飄酒味騙警：只是移車

13天前喊「論文是自己的發想跟原創」！　台大3句話狠打臉林智堅

LIVE／社區篩檢站退場「預備降級」？指揮中心最新說明

林智堅學位遭撤　台大曝「調查經過8要點和審定會4大決議」

稱論文案「醜聞」遭綠營砲轟　蘇宏達反擊：抄襲被調查就是醜聞

婦人逛市場暈倒　景美老闆衝出「救到流淚」！暖舉一曝秒謙虛

極端氣候衝擊哪些東西會先吃不到？　陳吉仲：有錢還是可以買到

朱立倫嗆農遊券是選舉考量！　陳吉仲：請國民黨聽聽農漁會想法

重擊林智堅！他喊「守住學術良心」　網卻點名1人：將被人格追殺

陳明通也遭檢舉違反學術倫理　台大：後續會再調查審定

台大不採認林智堅書面答辯證據　蘇宏達：高度相似處都是余正煌先寫

趙少康：陳明通應主動請辭台大教職　拔除國安局長職務

巨人隆戈利亞復出就跑回致勝分　教士打線又熄火吞5連敗

快訊／路透：兩岸20艘海軍船艦「逼近海峽中線」

台股量縮小漲29點！指數萬五橫向盤整　台積電下跌2元

挺台東青年學子　縣府培養地政測量人力

元宇宙商機正夯　貿協將組團參加日本穿戴裝置科技展

13天前喊「論文是自己的發想跟原創」！　台大3句話狠打臉林智堅

女星車禍撞駱駝身亡…肇事司機被判1年網震驚！　2關鍵避開重罰

水果控衝！夏季限定「荔枝手搖杯」回來了　尬玫瑰、蘋果超欠喝

台大重擊林智堅！專家酸「相同顏色背景主管站一排」：學術有救了

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

水電工飛澎湖「下機已到柬埔寨」　律師揪5疑點

烏克蘭妹不敢吃鼎泰豐辛酸原因曝　一去悲劇了

中共軍演！志願役夫禁休　她一席話讓名醫沉默

瘋狂閃電！神捕捉「超粗雷柱」轟地面　網傻：誰在渡劫

判定林智堅抄襲　管中閔說重話：傷害校譽

林智堅論文「7行字幾乎一樣」　網：徹查指導教授

木蘭估今生成！逆時針迴轉路徑曝　這2天雨最多

逢甲雞排破百元！老闆曝「進貨成本」吐苦水

公車司機姓名自帶音樂！網蓋百樓開唱

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

郭鬼鬼父親節玩水水！帶痣UU快掉出來

快訊／林智堅論文案審定進度　台大11:00記者會說明

更多熱門

相關新聞

國民黨爆將軍村修復有疑慮　林智堅：所有攻擊請對著我

國民黨爆將軍村修復有疑慮　林智堅：所有攻擊請對著我

國民黨日前爆料新竹將軍村古蹟修復案，與新竹棒球場一樣由零經驗廠商得標，還稱廠商與「林智堅工程五人幫」有關係。林智堅9日北上台北市召開「尊重設計專業拒絕政治抹黑-建築人與設計師的心聲」記者會，批評國民黨、張善政用政治霸凌專業，「你的對手是我林智堅，所有攻擊請對著我，不要用政治霸凌專業」。

林智堅涉抄襲「台大撤學位」？中華大學回應了

林智堅涉抄襲「台大撤學位」？中華大學回應了

陳明通也遭檢舉違反學術倫理　台大：後續會再調查審定

陳明通也遭檢舉違反學術倫理　台大：後續會再調查審定

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長台大論文林智堅

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

趙露思「台灣學餐賣餛飩」畫面瘋傳！

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面