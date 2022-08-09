林智堅學位遭撤　台大曝「調查經過8要點和審定會4大決議」

▲台大社科院長蘇宏達表示，委員會認定林智堅抄襲，撤銷林智堅碩士學位。（圖／記者黃國霖攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人爆發林智堅碩士論文抄襲爭議，台大今（9日）天上午公布審議結果，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林的碩士學位，台大社科院長蘇宏達也說明審定會調查經過，並公布調查經過8要點和審定會的4大決議，確定林智堅抄襲余正煌及撤銷學位的始末。

林智堅爆發論文抄襲案，引發各界關注，名嘴黃揚明更挖出台大國發所碩士生余正煌論文，直指兩人民調資料一樣，林智堅本人則強調「絕對經得起考驗」，還對台北市議員王鴻薇提告加重誹謗，台大在7月組成審定委員會，並在今天上午11時召開記者會，並由蘇宏達、台大主秘王根樹、台大教務長丁詩同一同公布結果，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林的碩士學位。

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蘇宏達在說明審定會時，也公布調查經過8要點，還有審定會4大決議，相關內容如下：

調查經過：

1.簽署保密及迴避聲明書。

2.全程保密，所有委員不受訪，不對外發言。

3.專案報告。

4.電腦比對。

5.逐小節比對。

6.邀請三位關係到校說明(邀林智堅及陳明通各三次、余正煌二次，最後僅余正煌到場一次說明)。

7.密集開會：組專家學者團，常討論一整天。

8.無記名投票。



審定會4大決議：

1.確認林智堅論文和余正煌論文存在違反學術倫理之抄襲。

2.確認林智堅論文抄襲余正煌論文，違反學術倫理且情節重大。

3.「不同意」余正煌論文抄襲林智堅論文。

4.針對林智堅論文抄襲確定，審定委員決議，依據國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點第11點，撤銷林智堅碩士學位。

