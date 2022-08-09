「18歲公民權」最後一哩路　陳薇仲籲青年踴躍支持修憲

▲「18歲公民權」最後一哩路，時代力量全台宣傳行動基隆場。基隆市長參選人陳薇仲議員（左）、時代力量黨主席陳椒華（中）、基隆市安樂區議員參選人江欣怡（右）。（圖／時代力量陳薇仲辦公室提供，下同）



記者郭世賢／基隆報導

18歲公民權修憲案將於今年11月26日進行公民複決投票，但要順利完成複決，必須得到超過965萬張同意票，對此，9日時代力量黨主席暨立法委員陳椒華，偕同基隆市長參選人陳薇仲、基隆市安樂區議員參選人江欣怡，於基隆海洋廣場發表演說，呼籲踴躍支持此次修憲案，一起衝破公民複決的超高門檻。

時代力量黨主席暨立法委員陳椒華表示，18歲公民權是世界民主國家的潮流趨勢，更是時代力量一直以來的憲政主張，希望擴大青年朋友實質參與公民社會的空間，修憲案已於立法院獲跨黨派支持投票贊成，下一步的公民複決，需跨過選舉人總額半數、超過965萬同意票的超高門檻，才能順利完成修憲。

因此，時代力量啟動全台街頭宣傳行動，預計1個月內巡迴全國各縣市，讓各地的民眾都能了解到18歲公民權對台灣的意義。希望大家都能在11月26日出門投下同意票，一起為台灣青年參政權發聲。

基隆市長參選人陳薇仲指出，18歲的青年在民法與刑法已被視為成年、須負法律上完全責任，也需負擔法定的義務，然而，1947年至今未下修的投票門檻，卻讓許多青年必須等到20歲才有投票權，23歲才能有被選舉權；18歲至20歲的青年負擔社會義務，卻被陳舊的投票限制排除，無法參與公共事務決策。終於，立法院在今年3月表決通過公民權修憲案，如年底公投複決通過，未來年滿18歲的青年朋友，將依憲法有選舉、罷免、創制、複決、參加公民投票之權。

陳薇仲表示，現今的青年成長在資訊管道多元且更自由、更民主的環境，對議題的思辨與想法深入，積極參與公共事務，早已是成熟的公民，台灣應該落實世代正義，開放這群有活力與創意的青年，一起積極投身公共事務改革，盡速跟上國際的腳步。

陳薇仲說，今年底的地方大選，基隆市民除了要選出能夠代表自己的里長、市議員以及領導市府推動市政的市長外，更要記得參與台灣第一次的憲法複決公投，鼓勵更多青年投票與參政，共同推動台灣社會持續進步。

基隆市安樂區議員參選人江欣怡表示，自己從大學才開始受到議題啟蒙、投入社會運動，2014年的台灣街頭運動百花齊放，在318運動退場後不久，即爆發了以高中生為主體的「反課綱運動」，當時運動積累的能量與強大的組織動員能力，讓許多人印象深刻。

江欣怡認為，「投票」從來就只是民主政治的其中一環，卻也是我們「替自己做決定」的重要一環，透過下修投票門檻、落實「18歲公民權」，讓更多的青年能夠參與攸關己身的社會議題及公共政策決策，是民主深耕的一大進步，讓這件美好的事情成真。

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