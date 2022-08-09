　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「18歲公民權」最後一哩路　陳薇仲籲青年踴躍支持修憲

▲「18歲公民權」最後一哩路　陳薇仲籲青年踴躍支持修憲。（圖／時代力量陳薇仲辦公室提供）

▲「18歲公民權」最後一哩路，時代力量全台宣傳行動基隆場。基隆市長參選人陳薇仲議員（左）、時代力量黨主席陳椒華（中）、基隆市安樂區議員參選人江欣怡（右）。（圖／時代力量陳薇仲辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

18歲公民權修憲案將於今年11月26日進行公民複決投票，但要順利完成複決，必須得到超過965萬張同意票，對此，9日時代力量黨主席暨立法委員陳椒華，偕同基隆市長參選人陳薇仲、基隆市安樂區議員參選人江欣怡，於基隆海洋廣場發表演說，呼籲踴躍支持此次修憲案，一起衝破公民複決的超高門檻。

時代力量黨主席暨立法委員陳椒華表示，18歲公民權是世界民主國家的潮流趨勢，更是時代力量一直以來的憲政主張，希望擴大青年朋友實質參與公民社會的空間，修憲案已於立法院獲跨黨派支持投票贊成，下一步的公民複決，需跨過選舉人總額半數、超過965萬同意票的超高門檻，才能順利完成修憲。

因此，時代力量啟動全台街頭宣傳行動，預計1個月內巡迴全國各縣市，讓各地的民眾都能了解到18歲公民權對台灣的意義。希望大家都能在11月26日出門投下同意票，一起為台灣青年參政權發聲。

▲「18歲公民權」最後一哩路　陳薇仲籲青年踴躍支持修憲。（圖／時代力量陳薇仲辦公室提供）

基隆市長參選人陳薇仲指出，18歲的青年在民法與刑法已被視為成年、須負法律上完全責任，也需負擔法定的義務，然而，1947年至今未下修的投票門檻，卻讓許多青年必須等到20歲才有投票權，23歲才能有被選舉權；18歲至20歲的青年負擔社會義務，卻被陳舊的投票限制排除，無法參與公共事務決策。終於，立法院在今年3月表決通過公民權修憲案，如年底公投複決通過，未來年滿18歲的青年朋友，將依憲法有選舉、罷免、創制、複決、參加公民投票之權。

陳薇仲表示，現今的青年成長在資訊管道多元且更自由、更民主的環境，對議題的思辨與想法深入，積極參與公共事務，早已是成熟的公民，台灣應該落實世代正義，開放這群有活力與創意的青年，一起積極投身公共事務改革，盡速跟上國際的腳步。

陳薇仲說，今年底的地方大選，基隆市民除了要選出能夠代表自己的里長、市議員以及領導市府推動市政的市長外，更要記得參與台灣第一次的憲法複決公投，鼓勵更多青年投票與參政，共同推動台灣社會持續進步。

基隆市安樂區議員參選人江欣怡表示，自己從大學才開始受到議題啟蒙、投入社會運動，2014年的台灣街頭運動百花齊放，在318運動退場後不久，即爆發了以高中生為主體的「反課綱運動」，當時運動積累的能量與強大的組織動員能力，讓許多人印象深刻。

江欣怡認為，「投票」從來就只是民主政治的其中一環，卻也是我們「替自己做決定」的重要一環，透過下修投票門檻、落實「18歲公民權」，讓更多的青年能夠參與攸關己身的社會議題及公共政策決策，是民主深耕的一大進步，讓這件美好的事情成真。

【更多新聞】

►雞籠中元祭放水燈遊行7／11登場　恢復花車踩街交管措施出爐

►基隆望海巷玩SUP...槳突折斷漂2公里　2男爬上消波塊獲救

►歡迎裴洛西！凸顯台美友誼深厚　林右昌：建立更強大經貿框架

►大陸軍演與「北方三島」漁場重疊　基隆漁會每小時廣播籲2件事

►重機哥北海岸對戰橫切男！元神傷暴10字國罵　儀錶數字慘被打臉

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
快訊／月入60萬！移工仲介陳屍住家　滿身傷痕
快訊／林智堅碩士學位核定撤銷！　台大：不服可向教育部申訴
LIVE／台大引鐵則打臉！　林智堅論文嚴重抄襲將撤碩士學位
快訊／台大認定林智堅抄襲嚴重　張善政說話了
論文相似度40%認定抄襲！　3度邀林智堅、陳明通說明未到
10台人困柬埔寨「對話曝光」！　返台得付150萬或賣腎
判定林智堅論文抄襲　管中閔說重話：傷害校譽
快訊／台大認定抄襲　林智堅回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林佳龍批華春瑩「山東餃子說」自曝其短　「真是笑掉全世界大牙」

再控新竹市府「5人幫」亂政　張善政：林智堅應該交代清楚

想選總統？「侯友宜請回答」　林佳龍：我敢向神明承諾做滿4年

林智堅被認定抄襲！　王鴻薇要蔡英文道歉

柯文哲批陳時中：沒知識也要有常識　多設匝道「高速公路變停車場」

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎問政說明會　8／11竹南、頭份登場

林智堅遭台大認定論文抄襲屬實！　張善政最新聲明

快訊／台大認定林智堅抄襲嚴重　張善政競辦：民進黨還要挺到底？

「台海中線就代表兩岸現狀」　吳釗燮：這幾天因中共軍演遭到侵害

吳釗燮：與邦交國關係目前沒有問題　無畏共軍威嚇「友邦國仍來訪」

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

穿好看服裝秀身材被嫌　她：難道要老了當壽衣？

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

林佳龍批華春瑩「山東餃子說」自曝其短　「真是笑掉全世界大牙」

再控新竹市府「5人幫」亂政　張善政：林智堅應該交代清楚

想選總統？「侯友宜請回答」　林佳龍：我敢向神明承諾做滿4年

林智堅被認定抄襲！　王鴻薇要蔡英文道歉

柯文哲批陳時中：沒知識也要有常識　多設匝道「高速公路變停車場」

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎問政說明會　8／11竹南、頭份登場

林智堅遭台大認定論文抄襲屬實！　張善政最新聲明

快訊／台大認定林智堅抄襲嚴重　張善政競辦：民進黨還要挺到底？

「台海中線就代表兩岸現狀」　吳釗燮：這幾天因中共軍演遭到侵害

吳釗燮：與邦交國關係目前沒有問題　無畏共軍威嚇「友邦國仍來訪」

快掏身份證！姓名同音3字「 手搖飲免費喝」　只有5天

首爾暴雨「車頂西裝男」受困爆紅！　親PO第一視角畫面：我還活著

15歲男慘成鱷魚大餐「拖水中連吃3天」　救出只剩斷頭斷臂碎屍

快訊／南投兇殺！月入60萬移工仲介陳屍住家　生前疑遭痛毆滿身傷

林佳龍批華春瑩「山東餃子說」自曝其短　「真是笑掉全世界大牙」

南韓80年最強暴雨！首爾淹大水　女星「路旁遭孤立」惶恐影片曝光

罕見休兵！大谷翔平自己選今天　天使代理教頭解釋

殖利率衝5%！金控除權息5家明起輪流演　存股族看這1點才搶進

21歲嫩妹酒醉驚遭男演員性騷！被拉到監視器死角「強迫身體接觸」

華春瑩遭國際酸爆！　俄美女發言人「中文寫加油」力挺

政治熱門新聞

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

曹興誠穿防彈衣譙中共　支持他當台北市長

曹興誠穿防彈衣提「兩個中國論」

「台灣現在是淪陷區」　她：統一進程已開始

快訊／衛福部下令社區篩檢站退場　全國疫情警戒擬預備降級

快訊／北捷文湖線異常　吸管卡車門

成功級艦對峙共艦僅離180m 「做好撞擊準備」

共軍「圍台軍演」犯2個致命錯誤　台美日聯手反制戰略曝光

快訊／台大認定林智堅抄襲嚴重　張善政競辦：民進黨還要挺到底？

快訊／不只金門！南竿今夜出現9個不明光點　國軍射擊信號彈示警

台海軍演常態化？　國安一句話吐槽

「陳建仁選2024總統」英系雙線布局曝　民進黨員：他城府頗深

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

更多熱門

相關新聞

合體林姿妙遭林佳龍質疑「選總統？」　侯友宜：各縣市互相學習

合體林姿妙遭林佳龍質疑「選總統？」　侯友宜：各縣市互相學習

新北市長侯友宜被外界認為是國民黨最強母雞，昨日侯至宜蘭與縣長林姿妙合體，被民進黨新北市長參選人林佳龍團隊解讀為輔選。對此，侯友宜表示，只要對新北市、對其他縣市的市民跟縣民好的事情，都會全力的來互相學習觀摩，一起共同合作。

林佳龍辯論題目想好了！　向侯友宜下戰帖這三題

林佳龍辯論題目想好了！　向侯友宜下戰帖這三題

判定林智堅抄襲　管中閔說重話：傷害校譽

判定林智堅抄襲　管中閔說重話：傷害校譽

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

屏東市民代表方華雄　參選屏東1選區縣議員

屏東市民代表方華雄　參選屏東1選區縣議員

關鍵字：

2022九合一大選2022基隆市2022基隆市長陳薇仲 江欣怡

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

38歲劉香慈突宣布懷第3胎？本尊發聲回應了

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面