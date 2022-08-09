快訊／台大認定抄襲建議撤銷學位　林智堅回應：不理解實質內容

記者陳家祥／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大受理檢舉後組成審定委員會，9日上午公布審定結果，指余正煌論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余生的碩士論文，且情節嚴重。對此，林智堅因上午出席記者會，未能先行了解狀況，因此表示會由競總回應。

▲民進黨桃園市長參選人林智堅「尊重設計專業拒絕政治抹黑-建築人與設計師的心聲」記者會。（圖／記者湯興漢攝）



針對記者詢問關於台大召開學術倫理審定會，林智堅先是問「他的說明是什麼？」，接著對媒體致歉，「對不起，我跟各位樣都在現場，不知道記者會內容是什麼，等他們記者會都召開後，競總會有正式回覆」。

記者追問，是否會覺得被台大突襲？林智堅說，過去對學倫會就有提出，因為院長蘇宏達在自己內部學校資訊，有提出是一個醜聞，也有媒體用非常大的標題作這說法，所以才會在學倫會提出希望蘇院長應該要迴避。

「我確實不理解今天台大這麼大動作召開記者會的實質內容是什麼。」林智堅說，等記者會結束，競總會有回覆，也讓社會大眾可以了解。

台大9日召開記者會表示，經審定委員會調查後，認定余正煌先生的論文並無抄襲情形，而是林智堅先生抄襲余生的碩士論文，且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位；而教務處經核定後，也將撤銷林智堅的台大碩士學位。

台大強調，學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大堅持此一標準，不會含糊以對，以維護立校近百年的學術名譽。