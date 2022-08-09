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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

擴大服務弱勢　屏東市民代表方華雄參選屏東縣議員

▲方華雄參選屏東縣第1選區縣議員，圖查看修繕房舍 。（圖／方華雄提供，下同）

▲方華雄參選屏東縣第1選區縣議員，圖清理弱勢獨居老人房舍 。（圖／方華雄提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

擔任兩屆屏東市民代表方華雄，在支持者及自己為擴大服務層面下參選屏東縣第1選區(屏東市)縣議員，未來如當選，就可以為社福團體、身障朋友向縣府爭取更多福利。

▲方華雄參選屏東縣第1選區縣議員，圖查看修繕房舍 。（圖／方華雄提供，下同）

▲方華雄參選屏東縣第1選區縣議員，圖查看修繕房舍 。（圖／方華雄提供，下同）

44歲的方華雄，永達技術學院電機科畢業，投入社會工作，看到許多弱勢、獨居老人生活破舊屋房、無法遮風避雨，甚著過著沒有水電的日子，由於同學中有人從事板模、木材、水電等行業，各有不同專長領域，決定成立海青青弘會，幫忙這些弱勢施族，20多年來，該會已修復、興建200間左右房舍，遠到恆春、滿州都有青弘會的足跡。

▲方華雄參選屏東縣第1選區縣議員，圖查看修繕房舍 。（圖／方華雄提供，下同）

▲方華雄參選屏東縣第1選區縣議員，圖查看修繕房舍 。（圖／方華雄提供，下同）

為了尋找更多資源，服務更多弱勢族群，10年前，他參加屏東市民代表選舉，第一次參選以最高票落選，僅差1百多票，靠著持續努力，第2次參選就獲得支持並當選，屆滿再順利連任，目前是第2任市民代表，支持者有感於監督市政對社會福利團體及資源、為弱勢族群等提供幫助受到限制，鼓勵他參選縣議員，讓他投人下屆縣議員選戰，也獲國民黨提名。

由於參選範圍擴大，要拜訪的選民更多，他要四處拜訪選民，爭取支持，也不忘為弱勢族群服務，忙於修繕房舍，更幫忙非洲孩童募鞋。

方華雄表示，肯亞、衣索匹亞等非洲國家小朋友因無鞋可穿，飽受沙蚤病所苦，不少小朋友染病截肢，嚴重者甚致死亡，在臉書號召網友捐助，短短一星期已募到目標數1000雙，「愈多鞋子可以幫助非洲更多小朋友」。因此募鞋行動至8月10日止。

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