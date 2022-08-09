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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／林佳龍辯論題目想好了！　向侯友宜下戰帖這三題

▲林佳龍。（圖／記者許靖騏攝）

▲林佳龍9日參拜中和烘爐地南山福德宮。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長林佳龍近來多番對新北市長侯友宜下戰帖，要求辯論，還說每個禮拜都可以有一場。林佳龍今（9日）受訪時，拋出三道題目，第一、社宅議題：第二、65歲以上長者補助裝假牙：第三、你我到底是參選2022新北市長，還是2024總統。

林佳龍9日參拜中和烘爐地南山福德宮，受訪時被問新北社會住宅議題，林再批侯市府提供錯誤資訊，企圖誤導輿論，新北在內政部營建署官網呈現的數字就是零，「不檢討改進還攻擊我」，說他在台中市長任內社宅只做401多戶，但實際上網查是6700多戶。

林佳龍表示，用烏賊戰術無法掩飾新北在推動社宅上既無心也無力。而他自己在2014年還沒有中央政策就開始推動社宅，可說全國最快、最多。

新北市府到目前為止推出的社會住宅只有6500戶，且從去年開始就沒編列規劃費用，這是鐵一樣事實；侯市府企圖潑髒水抹黑他，正好說明他是重視社會住宅的市長人，若他當市長，會跟中央一起推動增加2萬戶新社宅，且3000戶在捷運場站，能夠取得上取得的用地上來興建。

林佳龍說，如果侯友宜對社宅議題有信心，「我們就來辯論」，那麼兩人競選的第一場辯論會定為「社會住宅」，請侯不要再轉移焦點、魚目混珠。

對於新北市府認為65歲長者補助假牙政策，4年補助20億元，還要再扣除中央補助款20億元，共40億元，會造成財政困難，林佳龍表示，又是不做就找藉口，新北一年有逾1800億元的預算，一般人裝假牙一生只一次，且假牙政策高雄、台南、台中、桃園跟基隆都有做，為何侯友宜什麼事情，就像恩恩案一樣，讓人感覺爭功諉過、絕不認錯。

「侯市長不做，由林市長來做。」林佳龍說，侯友宜要繼續得罪新北65歲以上的長輩嗎？若侯有信心，那麼辯論第二道題目就是65歲以上長輩補助裝假牙的利弊得失。

媒體追問，新北說保真牙比裝假牙重要，還批評林佳龍不懂老人真正需求，還敢亂開支票。林佳龍回應，其他城市為什麼在做？一個長輩沒有沒有假牙要怎麼塗氟，這個是答非所問；牙齒當然要保建好，這個也要做，但對於沒有牙齒的長輩，就補助裝假牙。

林佳龍抨擊侯友宜，看到這種回應模式，完全答非所問，由下面的人情緒性謾罵，而侯每次都說要認真做事、為市民服務，但講的都是空話。

至於侯友宜近期以參訪行程到各縣市，會不會覺得是開始跑競選行程？林佳龍說，選舉就像是嘉年華，大家互相交流、說好話，這都人之常情，但侯的問題是妾身未明，到底是以新北市長、新北市長候選人，或未來總統候選人，跑到新北以外的地方造勢，這問題侯該回答。

林佳龍批評，侯友宜一下跑到宜蘭，一下跑到雲林；一下又關心地熱，一下又關心營養午餐，那為什麼以前不做？就是用新北市長作為選總統的資源嘛，這是社會大眾都有的問號。

林佳龍也表示，若他自己當選新北市長，「我在神明面前，我也承諾我一定做滿四年，這個就是我願意接受檢驗，那侯友宜你呢？請回答？」如果侯還不能為達，那麼辯論第三題，就是到底你我要選2022新北市長，還是2024總統。

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