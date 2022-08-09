「全球反詐騙組織」爆12大疑點！官網驚見加密貨幣、大量簡轉繁

▲官網首頁。（圖／翻攝自「全球反詐騙組織」官網）

記者周亭瑋／綜合報導

最近「柬埔寨淘金」話題沸騰到最高點，美國非營利組織「全球反詐騙組織」（GASO）不僅上節目分享案例，日前更發出公告「停止救援台灣人」。對此，作家溫朗東彙整出12點，直言這是一個疑點重重、難驗證真偽的組織。

去年6月新成立的「全球反詐騙組織」，先前聲稱團隊無償冒著風險救援，至今救出60人，卻從來沒有一人說聲感謝，加上有成員因此被通緝，就連宿舍都是同事去貸款維持下來的，於是宣布「本機構拒絕受理，8月3日起前往柬埔寨的台灣跟馬來西亞人，立即生效。」

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▲不少網友看到「加密貨幣追蹤」，也覺得可疑。（圖／翻攝自「全球反詐騙組織」官網）

對於這個組織，許多網友是存疑的，作家溫朗東就彙整出12項疑點，直指「許多民眾在罵被詐騙者時，對該組織的訊息全盤接收，渾然不察這背後的政治意圖。」

1.該組織自稱，是設立在美國的非營利組織，卻沒有附上美國政府登記立案的文件。

2.組織網站的首頁，就是要你「捐錢」。

3.該組織聲稱，全世界有80幾個成員，網站上卻找不到任何真實姓名及露臉的成員資訊。成員國籍有美國、加拿大、法國、新加坡人，網站卻只有繁體中文跟英文兩種語言，臉書卻又使用「簡體中文」。

▲明明成員來自多國，網站語言卻只有英文和中文。（圖／翻攝自「全球反詐騙組織」官網）

4.網站裡有大量中國用語轉成繁體中文。

5.網站裡有大量的詐騙「故事」，卻沒有該組織具體的營救歷程，或具體救到的受害者現身說法，比較像是詐騙手法彙整平台。

6.該組織臉書貼文說救了60人，官網卻說救了33人，人數兜不攏。

▲官網裡的救援人數，和臉書上說的不吻合。（圖／翻攝自「全球反詐騙組織」官網）

7.網站聲稱，捐給他們的錢，37%進行開發工作，30%進行變革運動，11%進行運行成本，9%用於籌款成本，其餘%數沒有顯示。並且沒有細項說明。

8.網站裡有多項國際媒體的「報導」，讓人以為是國際媒體「對該組織」的報導；實際上是國際媒體「對詐騙事件」的報導，跟該組織無關。

▲媒體報導也跟該組織無關。（圖／翻攝自「全球反詐騙組織」官網）

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9.網站粗製濫造，超連結還寫錯，把頁面底端的「跟我們一起做志願者」錯連到「關於我們」。徵求志願者的頁面必須要點擊「New Page」，裡面都在找人募款、打媒體關係、撰寫故事，有一個職位還叫做「未來的小說家」，工作內容是「代寫受害者故事」。

10.該組織成員的Sammy，因戴帽子跟口罩，無法辨識其樣貌；同時，PTT八卦板上，有個ID「Induction」自稱就是Sammy，並留下信箱，但這個帳號曾被抓包造謠，為此還公開道歉。

11.同上，該帳號曾在PTT八卦板上，發表大量嘲諷政府防疫的言論。

12.Sammy在電視節目中，表示無法公開救援手法，因為怕被詐騙集團發現後更難救人，且對如何在茫茫人海的柬埔寨救人，也語焉不詳、轉移話題。

．本文由溫朗東授權引用。

不過，有「全球反詐騙組織」志工Candy接受公視採訪時表示，「我們想要做的目的，其實就是希望可以阻止這些人再去這些地方，但很多事與願違的事情就是，努力成這樣子，你們還是要堅持去，會覺得為什麼還要去。」



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