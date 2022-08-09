10人困柬埔寨對話曝光！先安排高級面試才出國　返台得付150萬或賣腎

▲應曉薇公布受困柬埔寨打工台人求救、聯絡記錄。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

近期海外打工詐騙事件頻傳，外交部自2021年至今已經接獲超過100件國外打工詐騙案件陳情，其中柬埔寨高達90多起。國民黨台北市議員應曉薇9日表示，接獲約10名赴柬埔寨打工的台籍公民求救，因無法負擔賠償金而受困柬埔寨，每天活在被虐、恐嚇環境中。

應曉薇9日上午召開記者會，今年6月底至今，接獲約10位赴柬埔寨打工台籍公民求救，因無法負擔公司所提出賠償金現受困於柬埔寨，每天活在被虐、恐嚇環境中，每天有固定時間可以用通訊軟體請親友匯贖金，自己已於7月5日依法告發，也有台灣詐騙首腦陸續落網，但即使已提供台人被囚禁定位圖，因兩國無邦交，官方尚無有效營救對策。

應曉薇公布陳情人應徵過程，只見有民眾私訊稱「我們看了求職應徵，被騙到柬埔寨來，因為我們不想做詐騙，而導致要背負龐大的賠付金額」、「我們有幾個是被台灣的求職廣告騙到柬埔寨做詐騙，因為我們不想做（詐騙），他們就要我們賠付2萬5（約台幣75萬元）至5萬美金（約台幣150萬元）不等的賠付，我們根本拿不出來，他們就要帶我們去賣腎或賣到其他黑公司」。

應曉薇說明，詐騙集團會給予優渥待遇吸引民眾，而對台灣中南部的求職人，會安排北上至高級的面試場所，故意展現財力及上流社會的一面，以話術讓應徵者覺得機會難得，且面試時還故意用視訊、電話、外語溝通，讓求職者一步步上當。

應曉薇提及，詐騙集團更於錄取求職人時，簽訂「工作契約」作為約束，受騙者若不履約將面臨求償，可說是國內外詐騙集團夾攻，導致許多台人無法分辨真偽，又怕牽連家人情況下，直到坐上飛機到柬埔寨才發現是一場騙局。目前向她求救的台人目前有10位，但因台灣與柬埔寨無邦交也無司法互助，根本無法透過正常管道救援。

應曉薇指出，全球反詐騙組織宣告拒救8月3日後赴柬埔寨台灣人，可理解其心情，但向他們求救的台人中有無辜的受害者，也疑應有詐欺、毒品前科犯，好不容易被救出來，又可能繼續亡命天涯不肯出面配合報案，這種行徑的確讓任何救人的團體或個人感覺心灰意冷。

應曉薇稱，近40天也透過關係請當地企業試圖營救遭囚禁的民眾，但柬埔寨台商也表示，當地軍警關係複雜，營救困難，付錢贖人簡單，就怕付了錢還救不到人，「水很深。」而她也曾聯繫被囚台人家人，家人如驚弓之鳥，都不敢報案。

至於該不該救？怎麼救？應曉薇認為，單純付贖金用錢解決問題，也恐讓國際詐騙集團食髓知味更加猖獗，因此怎麼救正考驗警政署智慧，畢竟仍有許多無辜受害者等著被救援。

被問到目前求救的10人有無成功返台者？應曉薇透露，這些人都不是台北市民眾，目前尚未接獲有人成功返台，所以她才用告發方式，轉給警政署處理。