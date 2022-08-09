柬埔寨詐騙「台灣人被拒救」　泰緬寮已淪陷！求才文6關鍵字當心

▲近來頻傳民眾到柬埔寨海外打工遭囚禁凌虐，警方到桃園機場進行宣導。（圖／民眾提供）

記者葉國吏／綜合報導

「柬埔寨淘金」話題延燒，美國非營利組織「全球反詐騙組織」（GASO）6日發出公告，表示停止救援逮台灣人，因為被救出的台灣人都不會說謝謝。有航警透露目前柬埔寨集團的最新狀況，已經增加救援難度，因為國籍已經擴及其他東南亞國家，表示如果徵才廣道看到6大關鍵字救要當心。

全球反詐騙組織6日在臉書表示「本機構拒絕受理8月3號起前往柬埔寨的台灣跟馬來西亞人」，因為救出60人從沒有一個說謝謝，還要受到眾多網友酸民攻擊，

▲全球反詐騙組織6日宣告不再援救台灣人跟馬來西亞人。（圖／翻攝臉書／全球反詐騙組織）

不過由於媒體大篇幅報導，引起社會大眾對於柬埔寨詐騙的重視，有航警透露，目前詐騙集團已經不會直接把徵才地點寫是柬埔寨，而是其他如泰國、緬甸、寮國等東南亞國家，到時會再轉機進柬埔寨。外交部也已經將這些國家都列為紅色安全警示，呼籲國人不宜前往，並儘速離境。

另外，有資深警官透露，柬埔寨是求職詐騙大宗，但其實每個東南亞國家都有危險，只要海外求才廣告有「高薪工作」、「海外代購」、「親友團」、「包吃」、「包住」、「包機票」等關鍵字，就該小心提防。