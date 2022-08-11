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血腥慎入！柬埔寨淪黑吃黑煉獄　中國人殺中國人兩派全慘死

血腥慎入！柬埔寨淪黑吃黑煉獄，中國人殺中國人兩派全慘死。（翻自《柬華日報》）

▲柬埔寨淪黑吃黑煉獄，中國人殺中國人兩派全慘死。（翻自《柬華日報》，下同）

圖文／鏡週刊

柬埔寨似乎淪為亞洲的犯罪天堂！不僅許多台灣人受騙前往，遭到囚禁虐待或性侵，其實不少中國人也有類似遭遇，尤其柬埔寨「西哈努克港（西港）」，更是黑社會大本營，前晚就發生中國人在該地黑吃黑，結果兩敗俱傷，導致4名中國人慘死街頭。

據《柬華日報》報導，與馬來西亞《中國報》報導，事發在9日凌晨1時左右，一名在當地從事詐騙與洗錢的中國籍「老闆」，原本和一名同夥乘車到一間酒店附近，但隨即遭到3名中國男子攔截，並進一步挾持。柬埔寨籍司機發現狀況不對，立刻跳車求援。

不過兩派人馬直接在車內發生衝突，「老闆」先是被刺傷，老闆企圖跳車逃跑，但之後被對手開槍射爆，慘死在路上，隨後3名中國男挾持老闆的同夥，開車逃逸。據悉這群人在逃跑的過程中，因為超速駕駛，最後直接撞到電線桿，導致車上2人當場死亡，1名歹徒重傷，而被挾持的男子也受傷。

中國籍歹徒逃跑時撞車，慘死車內。（翻自《柬華日報》）
現場情況慘烈。（翻自《柬華日報》）

警方之後循線找到這群凶嫌，不過確認其中2名中國籍嫌犯已經死亡，另1名中國嫌犯最後也傷重不治身亡，而被挾持的男子則持續接受治療。這起事件一共造成4名中國人死亡，柬國警方相信是一起黑吃黑事件，雙方存有金錢糾紛。

本刊報導就曾指出，「西哈努克港（西港）」是當地中資最集中的博奕場所聚落，柬埔寨政府5年前在當地發給75家網路遊戲、博奕公司許可證，西港網路遊戲收入每年35億至50億美元之間，其中九成來自網路虛擬賭博場。

柬埔寨西港現在治安相當敗壞。（翻自《柬華日報》）
中國「老闆」遭黑吃黑慘死街頭。（翻自《柬華日報》）

知情人士指出，西港除合法的博奕業，也是詐騙集團的大本營，更是中國政要、黑幫資金漂洗的重要管道，吸引來自中國、澳門、香港、台灣等地黑幫及犯罪分子，當地的綁架、販毒、賣淫活動日益猖獗，台灣黑幫為了拓展詐騙生意，與柬埔寨詐騙集團共組策進聯盟，結合當地的中國勢力，招攬華語人才，交給十多個合作黑幫堂口、分會負責，並給予黑幫掮客優渥的仲介費用，向台灣及中國被害人詐騙。



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