快訊／台大認定「林智堅抄襲余正煌」　情節嚴重撤銷碩士學位

▲台大公布林智堅碩士論文審定結果，確定林智堅論文抄襲並建議撤銷學位。（圖／記者周宸亘攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大受理檢舉後組成審定委員會，今（9日）天上午公布審定結果，前後不到一個月時間，台大表示，余正煌論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余生的碩士論文，且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位，並經教務處核定。

林智堅論文抄襲爭議延燒，甚至引發藍綠爭議，台大之前都未公開說明，但在今天上午10時左右臨時通知媒體，在上午11時召開記者會，並由台大主秘王根樹、台大教務長丁詩同、台大社科院長蘇宏達、也是這次倫理審查委員會召集人共同召開記者會說明。

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▲▼林智堅論文抄襲審查，台大出面說明。（圖／ETtoday直播）

台大表示，教務處於7月6至8日間接獲多封具名檢舉函，具體提出林生和余生的碩士論文有高度的重疊性，涉及抄襲。教務處在審查必要條件後，依「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」確認受理；並依規定交由原屬學院–社會科學院成立審定委員會審定此案。社科院也依據處理要點規定，由該院蘇宏達院長擔任召集人，聘任校內外相關領域公正學者專家多人組成審定委員會，依照學術倫理調查處理程序辦理審定作業。

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