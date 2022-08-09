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解放軍環島軍演未宣布結束　美軍5大軍種印太部署加強應對

▲▼美軍航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）。（圖／路透）

▲美軍航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區自4日起在台灣周邊進行軍事演訓，直至今（9）日上午10時止，尚未正式宣布結束。大陸央媒《環球時報》針對美軍5大軍種在印太地區加強部署的方案提出分析，認為美軍的確不斷加強該地區的部署，其動作遠不只限於外媒所提及的內容。

美國海狼級攻擊核潛艇吉米．卡特號(Jimmy Carter，SSN-23）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海狼級攻擊核潛艇吉米．卡特號（Jimmy Carter，SSN-23）。（圖／達志影像／美聯社）

解放軍8日持續在台海周邊進行演訓，美海軍航母雷根號打擊群較6日的位置，向南移動約140海里，持續對解放軍軍事行動進行監控。雷根號母港位於日本橫須賀海軍基地，是美軍唯一前沿部署的航母，也是第七艦隊的主力，美海軍第三艦隊近日也將擴大在印太地區的活動。

按美軍規劃，不同於常駐太平洋西部的第七艦隊，第三艦隊主要負責區域為太平洋東部及北部海域，面積約5000萬平方公里。也就是說，印太地區未來將以「雙航母」艦隊配置，以應對印太地區複雜多變的情勢。

此外，美海軍還持續強化西太平洋地區的核潛艇數量，僅在關島便有5艘攻擊核潛艇。數據顯示，截至2022年3月，美海軍擁有68艘核潛艇，41艘隸屬太平洋艦隊，佔總數的近60%。

▲▼B-1B槍騎兵戰略轟炸機。（圖／路透社）

▲美國空軍B-1B槍騎兵戰略轟炸機。（圖／路透社）

相較於海軍的機動部署，美空軍則是以擴建「第二島鏈」空軍基地為優先，包括關島以北約160公里處的天寧島擴建機場及關島、塞班島和威克島的美國空軍基地等。2022年6月在關島部署的4架B-1B轟炸機是時隔兩年後恢復常駐狀態，引起外界關注。

分析人士認為，天寧島機場完成擴建後，極大可能作為關島安德森空軍基地的「分身」，「美軍期待天寧島機場能部署14架大型空中加油機，以便能夠讓部署在關島軍事基地的美軍第五代戰鬥機奔赴第一島鏈作戰，停留更多的時間。」

美國印太司令部司令近日也曾透露，「為應對來自解放軍的壓力，美空軍應考慮將F-22、F-35等第五代隱形戰機永久部署到關島，在第一島鏈的日韓空軍受到壓倒性導彈攻擊後，確保有反制能力。」

美國海軍陸戰隊2021年將坦克除役，代表著從「第二陸軍」回到專注兩棲作戰領域，其中，部署在夏威夷的第3瀕海作戰團，被外界認為是與解放軍展開奪島作戰而量身打造。

根據美國海軍陸戰隊為2030年制訂的計劃，美軍將擁有三個「瀕海團」，部署在夏威夷、關島和日本沖繩。美國防部期待藉由「瀕海團」與解放軍在遼闊的太平洋地區展開「海上游擊戰」，憑藉運輸機和輕型兩棲艦艇迅速部署到某個前沿島嶼，對附近的解放軍艦艇等目標實施導彈攻擊。當解放軍調集力量試圖佔領島嶼時，「瀕海團」則通過運輸機或兩棲艦艇迅速轉移撤離，達到「牽制和消耗對手」的目的。

▲▼美國海軍陸戰隊12日在南韓慶尚北道浦項迎日灣進行美韓聯軍演的事前演練。（圖／達志影像）

▲美國海軍陸戰隊參加美韓軍事聯演的事前演練。（圖／達志影像）

至於部署在西太平洋地區的美國陸軍則是以駐韓美軍為主力，美國太平洋陸軍司令近期也透露，考慮在亞洲部署一支「多域特遣隊」，該部隊將擁有導彈、電子戰和網路戰等能力。

美國陸軍現階段已有兩支「多域特遣隊」，分別駐紮在美國本土和德國。公開資訊顯示，該部隊由數千人組成，下轄4個分隊，分別執行火力打擊、防空、後勤和資訊戰任務。美國陸軍預計在2023年成立的第三支「多域特遣隊」，計劃駐紮在夏威夷，最終很可能被部署在亞洲。

美國海岸防衛隊被認為是第五大軍事力量，自2019年起，海岸巡防隊艦艇陸續加入環太平洋軍演、南海「自由航行」任務，還曾派出驅逐艦等級的船隻穿越台灣海峽，不僅有官員進駐菲律賓、越南等國，白宮在2022年發表的《美國印太戰略》文件要求，「擴大美國海岸防衛隊在東南亞、南亞以及太平洋島嶼的存在和作用。」
 

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