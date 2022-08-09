五角大廈批評北京「切香腸式」創造新現狀　一再穿越台海中線

▲美國國防部官員表示，美軍未來幾周將繼續在台灣海峽通行。圖為美軍航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

中國近日實施鎖台軍演，兩岸緊張升高。美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）8日表示，美國支持維持現狀的政策不變，也未改變解放軍攻台的時程評估，改變的是中國的政策，北京一再越過海峽中線，「很顯然，他們想以『切香腸』的方式創造新現狀。」他說，美軍未來幾周將繼續如同往常地通過台海。

根據路透社報導，五角大廈過去宣稱，中國在未來2年內不會試圖武統台灣。卡爾在記者會上被問到，這在美國眾議院議長裴洛西訪台後是否有所改變。卡爾表示，五角大廈的評估沒有改變，很明顯的是，中華人民共和國試圖脅迫台灣，試圖脅迫國際社會，「我要說的是，美國不會上當，這方法是行不通的。」

卡爾表示，這場海峽兩岸危機，本質上是北京製造出來的，裴洛西並不是首位訪台的眾院議長，國會也是美國政府的獨立機構，這次訪問絲毫沒有改變美國對台或對中政策，美方持續奉行一個中國政策，反對任何試圖單方面改變現狀的做法，無論是台灣或是中華人民共和國。

卡爾說，有所改變的是中國，「很顯然，他們想要以切香腸式地創造新的現狀。」他認為，北京做出許多例如發射導彈等行為，但實際上，是共軍在台海本身的活動，大量的海空軍備越過台海中線，慢慢逼近台灣的海岸線，北京顯然正試圖創造一種新常態。

卡爾表示，現在重要的是要讓北京明白，部署在亞太地區的美軍部隊將繼續在國際水域允許的任何地區自由航行，其中也包含台灣海峽。他強調，在未來幾周，美軍將如同往常一樣，持續通過台海，美方的政策仍是維持一個自由開放的印太地區現狀。

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