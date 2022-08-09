「台灣現在是淪陷區」　她：統一進程已開始

記者陳俊宏／綜合報導

中共近日「圍台軍演」引發國際關注，名嘴黃智賢表示，統一進程已經開始，台灣現在是淪陷區，「一旦兩岸統一，台灣人不再被洗腦跟政治控制，兩岸會加快融合的步驟，心靈就會契合。」

黃智賢7日在臉書說，大陸這次軍事行動是非常克制的，用意很多，但把台灣包圍在內說明了一切，台獨當然假裝看不懂，也必須裝作不在乎，不發防空警報就是一種半夜在墓地走，吹口哨壯膽又掩耳盜鈴，「我不聽我不聽」，還用棒球比喻，說是「壞球」所以不必揮棒。

「已經到盡頭了。」黃智賢指出，大家終須直面真實，台灣不管是民進黨、國民黨還是民眾黨，基本上都是跪美媚日抗中，只是姿勢不同，最根本的原因是，在台獨洗腦教育下，台灣年輕人基本上國族認同已經完成去中化，當然認為台灣省不屬於中國，這就是洗腦的力量。

▲▼解放軍軍演。（圖／路透）



黃智賢寫道，很多年來，她一直說，大陸持續單方面惠台，只會讓台灣有更多資源台獨反中，不會因為從大陸市場賺多少錢，就對大陸有感情，因為台灣這裡的洗腦力量是24小時進行，政治力的打壓更牢牢控制台灣社會。

黃智賢表示，台獨勢力是不可能被感化的，因為背後有美國，因為搞台獨利潤豐厚，因為台獨要創造的是國族矛盾，一切藉口與手段，都是要把台灣變成另一個國家，美國、日本跟台獨哪會容許兩岸有心靈契合的可能？

黃智賢指出，台灣是中國的台灣，但美國不許，日本不許，那麼誰說了算？當然是14億中國人說了算，國際本就是野蠻社會，強盜掠奪中國利益，誰跟你客氣？只有全力捍衛自己的東西，才能退敵。

「一旦兩岸統一，台灣人不再被洗腦跟政治控制，兩岸會加快融合的步驟，心靈就會契合。」黃智賢稱，當然，那要一個去台獨化的過程，但統一以後，那個過程才能真正開始，台灣現在是淪陷區。

▲▼解放軍軍演。（圖／路透）

▼黃智賢發文。（圖／翻攝黃智賢臉書）

