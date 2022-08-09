與共軍最近僅180公尺！　成功艦官兵揭5天對峙過程：我們做好撞擊準備

▲我方成功艦與陸方長春艦對峙。（圖／翻攝溫約瑟推特）

記者皮心瑀／台北報導

大陸因不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，宣佈解放軍針對6個台海周邊區域進行演訓，台海局勢緊張。曾自製「解放軍地圖」的台灣軍事迷溫約瑟就在推特上曝光一名成功艦官兵這幾天與共軍對峙的紀錄，內容寫道與長春艦最近僅距200碼，「我們做好了撞擊的準備」」。

日前有台灣貨輪在台灣高雄港西南外海，拍攝到國軍成功級巡防艦「護航」不明艦隻的照片，以外型推斷，不明艦應該是解放軍052C 舷號150長春艦，國軍舷號不明，引發熱議。

當時我國防部表示，不評論個案，但針對中共多批軍艦、軍機於台海周邊演習，國軍運用各種監偵機制，全程嚴密監控，秉持備戰不求戰之原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，堅定捍衛主權和國家安全。

溫約瑟8日則在推特上PO出一名成功艦官兵的投稿，直言「很高興我們在海上奮鬥的時候有人幫我們記錄下來，我們也成功完成任務返台了」，也分享了這幾天的紀錄，首先，共軍5日接獲上級指示，持續逼近海峽中線，「此時本艦的任務就是要擋住中線，不讓共艦進入，面對持續逼進的共艦我們做好了撞擊的準備，兩艦最近的距離只有200碼，我們的堅持讓它最後向西駛離，也完成了這五天的任務」。

而在6日至8日這段期間，該名官兵也紀錄，「共軍尚未結束對我國實施的軍事、經濟、政治封鎖，我軍仍持續執行戰備任務，秉持著『備戰而不求戰，應戰而不必戰』，相信能讓中國見識我國的決心」。