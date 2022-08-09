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藍委投書《華郵》：譴責中共實彈飛越台灣上空　錯判情勢摧毀和平

▲▼裴洛西訪台引爆第四次台海危機。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共實施大規模軍演，被視為引爆第四次台海危機。（圖／路透）

記者羅婉庭／台北報導

美國華盛頓郵報（Washington Post）於台北時間今（9）日上午刊登國民黨立委陳以信投書，標題為「站在台灣這邊」。陳以信表示，中共魯莽行動摧毀台海和平，並駁斥中共駐美大使秦剛曲解《開羅宣言》，他指出原文所載「中華民國」不可能為「中華人民共和國」所取代。

陳以信批評，中共實彈飛越台灣上空的魯莽作為，他強調美國眾議院議長裴洛西訪台，並未改變美國一中政策，北京不該錯誤判讀與過度反應，摧毀位於印太中心台灣海峽的和平與穩定。

陳以信指出，中共駐美大使秦剛於8月4日投書華郵，聲稱依據《開羅宣言》，中華人民共和國擁有台灣主權，陳以信投書駁斥此謬論並批評秦剛誤導華郵讀者。陳以信表示，《開羅宣言》所載為「使日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、臺灣、澎湖群島等歸還中華民國（Republic of China）」，而中華民國政府至今仍在台灣存在。他強調，宣言中的「中華民國」一詞絕不可能被「中華人民共和國」所霸佔，尤其中共更未曾統治過台灣。

針對美國眾議院議長裴洛西訪台後台灣海峽軍事緊張，陳以信強調，台灣是2300萬人的民主社會，他痛批中共沒有任何理由可合理化發射飛彈越過台灣上空的魯莽行動。陳以信認為，裴洛西上週訪台代表美國對台灣的團結支持，並未改變美國政府自1979年來所持守的一個中國政策，不該成為被指責對象。

最後，陳以信強調，是北京對裴洛西訪台的錯誤解讀，導致錯誤計算與過度反應，進而摧毀位於印太中心的台灣海峽之和平與穩定。

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