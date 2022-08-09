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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台軍根本不堪一擊」　他：美國要放手了！統一日子近了

記者陳俊宏／綜合報導

中共近日「圍台軍演」引發國際關注，對此，國民黨前立委邱毅表示，美國真要放手了，寄望美國協防台灣，只是痴人說夢而已，現階段的台軍根本不堪一擊，而大陸完成統一的決心應該下了，達到完全統一的日子應該很近了。

對於解放軍軍演，邱毅7日在臉書說，台灣島內民眾討論最多的三個問題，第一，大陸有4枚東風導彈通過台北上空，落在台灣東部海域，連日本都監測到了，為什麼台軍沒有反應、沒有警報，也沒有攔截，過去台灣花大錢向美國購買或自行研制的愛國者三型和天弓三型，都是擺設用的花架子嗎？

邱毅指出，第二，大量解放軍戰機和軍艦已跨越海峽中線，甚至抵近台灣海岸線，會不會真形成新常態？大陸已把台灣海峽變成中國內海，那不是時時刻刻就可統一台灣了嗎？

▲▼共軍,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲▼解放軍軍演。（圖／路透）

▲▼共軍,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

邱毅表示，第三，美國和所謂盟友除了打打嘴炮，也沒有什麼支持台灣的具體行動，美國是準備放棄台灣了嗎？總統蔡英文突然也慫了，喊著要跟大陸對話、和平共處，過去的抗中保台全不見了，「最好笑的是，她養的那批網軍也失蹤了，台灣是準備投降了嗎？」

邱毅提到，面對這三個問題，答案很簡單，美國真要放手了，寄望美國協防台灣，只是痴人說夢而已，「而現階段的台軍根本不堪一擊，不敢有所反應早在預料之中。而大陸完成統一的決心應該下了，達到完全統一的日子應該很近了！」

對於共軍4日發射彈道飛彈相關資訊，國防部作計室次長葉國輝8日指出，自從導彈發射後，國防部會即時掌握，並追蹤彈道飛彈航跡跟落點，此次研判落點在海上，對地面沒威脅，所以決定不予發布。

國防部強調，國軍運用聯合監偵系統，掌握台海周遭海空域動態，而國軍會依照敵情威脅，對突發裝況的處置作為進行彈性調整。

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲▼邱毅認為，現階段的台軍根本不堪一擊。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼每年軍方都會在車城到枋山一帶「天雷操演」。（圖／資料照）

▼共軍4日軍演，日本防衛省表示，4枚飛彈經過台灣上空（編號6-9）。（圖／翻攝日本防衛省網站）

▲▼共軍實彈射擊軍演，日本防衛省：4枚飛彈經過台灣上空。（圖／翻攝日本防衛省）

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