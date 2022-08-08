台灣觀光被日本慘電　網友點出2原因嘆：自己人都挺不下去

▲台灣觀光被日本慘電，眾人點出2原因嘆：「自己人都挺不下去」。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

近年由於新冠肺炎影響，無法自由出國旅行，許多人紛紛改在國內旅遊。一名網友表示，這幾年去日本不方便，所以試試台灣旅遊，結果發現台灣景點髒亂，連飯店也被日本打趴，也因此讓他好奇「台灣觀光被日本慘電的原因是啥」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢說，由於這幾年去日本玩比較不方便，只好試試國內旅遊，結果發現台灣的觀光景點，基本上就是髒亂，風景是很自然，大概就是放給它爛的等級，而飯店住宿部分，餐點跟服務還不錯，不過若以相同等級價格的飯店來比較，台灣飯店就被日本飯店打趴。

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原PO感嘆，「為啥價格比較貴但是差這麼多，通常不是貴的會比較好，為什麼台灣觀光不適用這邏輯呢」、「台灣觀光被日本慘電的原因是啥」。

▲網友認為，台灣觀光景點販賣的東西大同小異。（示意圖／記者林裕豐攝）

貼文一出立刻引發網友熱議，有一派人認為，台灣觀光景點販賣的東西大同小異，「景點都賣一樣的東西，滿地垃圾」、「台灣各地特色差異太小了」、「每個地方都賣一樣的東西」、「貴又沒特色，住貴，吃貴」、「觀光夜市只想做一次生意，每間賣的東西都一模一樣，一樣價格還不如吃麥當勞」。

也有一派人認為，除了觀光景點外，住宿太貴導致觀光CP值低，「日本人看到台灣飯店價格，應該嚇到吃手手」、「住宿真的貴」、「住宿貴的跟狗一樣」、「最好笑的是住宿補貼，旅館加價賣」、「光住宿就比美日貴一倍，是要打個屁」。

還有人說「光走在路上舒適度就差很多了」、「沒有用心經營啊，像路邊攤跟高級飯店的差別」、「美感差太多」、「台灣觀光連自己人都挺不下去啦」、「都還不用到觀光區，一出飯店馬上就有差異」、「商家各自為政，景點沒人想出錢維護這樣」、「台灣不保存歷史記憶，加上建築交通很噁心」。

也有人反駁原PO，「有到慘電嗎，我看妳根本不懂得怎麼玩喔」、「沒有接陸客應該進步很多，可惜有空窗的幾年」、「台灣不是沒有美麗的景點，只是被人弄得很糟，沒有心，只想炒短線」、「台灣自然景色還是很棒的」。

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