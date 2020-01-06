去年來台旅客達1184萬人次！飆出歷史新高　連陸客也微成長0.5%

▲去年全年來台旅客人次破1,184萬，創歷史新高。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導

根據入境統計數據顯示，2019年全年來台旅客約1,184萬人次，創下歷史新高，較2018年的1,107萬人次，成長7%。其中，陸客271萬人次，也較前年的270萬人次，微幅成長0.5%，另外，日本旅客來台也首度突破200萬人次大關。

觀光局指出，綜觀過去一年，整體來台旅客約成長77萬人次，全年來台旅客達1,184萬人次，能創下歷史新高實屬不易。雖然去年中起，陸客限縮來台，但統計資料顯示，去年陸客來台達271萬人次，較前年270萬人次仍有微幅成長。

請繼續往下閱讀...

▲日本來台旅客去年首破200萬人次，圖為日本來台修學團。（圖／記者李宜秦攝）

非陸客部分則近914萬人次，較前年的837萬人次大幅成長9%，又以日本市場在去年12月9日首度突破200萬人次大關，日韓市場同步再創新高，成長率分別約為1至2成，新南向18國成長幅度約6%。

觀光局表示，在世界各國競爭激烈的觀光市場環境，台灣穩定爭取更多樣客源，朝「增加國際行銷管道、加強重要潛力客源設點深耕」及「擴大跨國跨域跨業合作、提升台灣觀光國際競爭力」兩大方向積極布局。

▲台灣爭取更多樣客源，積極國際宣傳，也設點深耕。（圖／記者李宜秦攝）

在國際宣傳及設點深耕部分，台灣提供不同特定主題獎助推升業者送客意願，例如包機獎助，去年第4季推升日韓飛花蓮包機共38班次；另韓國江原、日本松山開出新直航台灣航班；去年也透過新設2個駐外辦事處（胡志明市及倫敦）及5個台灣旅遊服務處（莫斯科、雅加達、紐西蘭奧克蘭、雪梨、溫哥華），推升當地對台灣觀光旅遊印象及協助當地業者販售台灣旅遊產品。

至於擴大跨國跨域跨業合作方面，在台日、台韓觀光雙邊合作會議結合旅遊展銷會，加速觀光經驗交流也加強彼此送客能量；結合學術研究力量與高雄餐大、高雄科大、海洋大學等三校簽訂郵輪研究合作計畫及成立台灣郵輪研究發展中心，並持續透過亞洲郵輪聯盟（ACC）擴大在全球及亞洲市場宣傳。

▲觀光局針對國旅部分，積極整合提升台灣觀光資源多樣豐富性。（圖／記者李宜秦攝）

國內部分則整合提升台灣觀光資源多樣豐富性，分與國家表演藝術中心、鐵道及山岳森林單位、修學旅行教育、會展獎勵旅遊、郵輪公司與港埠管理等單位成立跨域合作平台，進行資源觀光化及宣傳國際化，提供國際旅客更多元來台旅遊的選擇。