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聯合國不存在「但絕對值得來」！千萬網紅讚台灣：亞洲最神秘國家一定打動你

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▲▼ 聯合國不存在「但絕對值得來」！國際千萬網紅Nas Daily讚台灣：亞洲最神秘國家一定打動你！（圖／翻攝自臉書Nas Daily影片）

▲聯合國上不存在「但絕對值得來」！國際千萬網紅Nas Daily讚台灣：亞洲最神秘國家一定打動你！（圖／翻攝自臉書Nas Daily影片）

記者林育綾／台北報導

國際千萬網紅Nuseir Yassin（簡稱Nas）與女友Alyne Tamir，日前參加「來去總統府住一晚」體驗活動後，今（21）日在臉書粉專曝光影片，他以「亞洲最神秘的國家」為題介紹，台灣在聯合國、甚至在某些網站上彷彿「不存在」或「搜尋不到」，卻是「真真實實存在、一個能打動人的國家」，他列舉許多優點狂讚「絕對值得來一趟！」

請繼續往下閱讀...

擁有千萬粉絲的國際網紅Nas在個人粉專「Nas Daily」上PO出影片，以「亞洲最神秘的國家（Asia's Secret Country.）」為標題來介紹台灣，短短3小時累積60萬瀏覽次數，超過3萬人按讚、近7千人分享，且仍在急速增加中，蔡英文總統更親自回覆留言表達感謝！

▲▼國際千萬網紅Nas Daily參加「來去總統府住一晚」並拍攝影片宣傳台灣，蔡英文總統親自回覆留言感謝。（圖／翻攝自臉書Nas Daily）

▲蔡英文總統親自到Nas Daily粉專回覆留言，表達感謝。（圖／翻攝自臉書Nas Daily）

▲▼國際千萬網紅情侶Nas和Alyne入住總統府！大讚蔡英文：自然、真實、跟很多領導者不同。（圖／中華文化總會提供）

▲國際千萬網紅情侶Nas和Alyne參加「來去總統府住一晚」，當時消息曝光後引發網友驚呼「超大咖的，想嚇死誰啊！」（圖／中華文化總會提供）

Nas與Alyne 兩人粉絲加起來超過1400萬，等於半個台灣人口，當時宣布將參加由中華文化總會、交通部觀光局主辦的「來去總統府住一晚」活動後，也讓許多網友驚呼「超大咖的，想嚇死誰啊！」

他們認為亞洲之外的大多數人，對於認知台灣的精采與資訊極度不足也稀少，因此想藉由報名參加「來去總統府住一晚」活動，帶著大家從總統府開始，更加認識台灣，了解台灣的魅力。

▲▼ 聯合國不存在「但絕對值得來」！國際千萬網紅Nas Daily讚台灣：亞洲最神秘國家一定打動你！（圖／翻攝自臉書Nas Daily影片）

▲影片一開始，Nas提到台灣在許多地方字面上「不存在」。（圖／翻攝自臉書Nas Daily影片）

影片一開始，Nas站在中正紀念堂前，提到目前所在的國家字面上「不存在」，而在聯合國裡也沒有席位，甚至在某些iPhone的內建表情圖裡找不到國旗。不過Nas說，來到這裡以後自己被深深打動了，也深信這裡絕對能夠打動每個人！

▲▼ 聯合國不存在「但絕對值得來」！國際千萬網紅Nas Daily讚台灣：亞洲最神秘國家一定打動你！（圖／翻攝自臉書Nas Daily影片）

▲▼Nas介紹並且列舉台灣各項優點。（圖／翻攝自臉書Nas Daily影片）

▲▼ 聯合國不存在「但絕對值得來」！國際千萬網紅Nas Daily讚台灣：亞洲最神秘國家一定打動你！（圖／翻攝自臉書Nas Daily影片）

他列舉台灣的公園有Wi-fi、夜市有美食，連垃圾車播放的都是世界名曲，還誇讚台灣是個好客、友善的社會，儘管有國際上的壓力，但台灣還是運作得相當成功，還擁有在世界上名列前茅的健保系統，「看病只要花5元美金！」而且各國家所用的iPhone、筆電、許多電子元件，都是由台灣生產，此外這裡每個角落都有便利商店，生活十分便利。

▲▼ 聯合國不存在「但絕對值得來」！國際千萬網紅Nas Daily讚台灣：亞洲最神秘國家一定打動你！（圖／翻攝自臉書Nas Daily影片）

▲Nas來訪時更邀請蔡英文總統一起同框拍片，向世界介紹台灣首位女性總統。（圖／翻攝自臉書Nas Daily影片）

Nas來訪時更邀請蔡英文總統一起同框拍片，他在影片介紹「這位是台灣的總統」，而蔡英文也向全球網友自我介紹，自己是台灣第一位女性總統，強調台灣也是個自由、民主、開放與令人讚嘆的地方。

當時Nas和Alyne更誇讚蔡英文總統，「自然、真實，又不失總統高度的格局」，與他們旅行世界各地，見過很多國家領導者的第一印象很不同，「大多數國家領導者總把威權的身份做主要呈現，但蔡英文總統個人知性的魅力，遠超於這些。」

▲▼ 聯合國不存在「但絕對值得來」！國際千萬網紅Nas Daily讚台灣：亞洲最神秘國家一定打動你！（圖／翻攝自臉書Nas Daily影片）

▲Nas在影片的最後強調「相信我，來趟台灣吧！絕對值得！」（圖／翻攝自臉書Nas Daily影片）

Nas在影片的最後，號召世界各地的網友表示，雖然在政治因素下，讓一些地圖、網站搜尋不到「台灣(Taiwan)」，但強調「這裡真真實實存在！」更說「相信我，來趟台灣吧！絕對值得！」

▲▼ 聯合國不存在「但絕對值得來」！國際千萬網紅Nas Daily讚台灣：亞洲最神秘國家一定打動你！（圖／翻攝自臉書Nas Daily影片）

▲Nas說雖然在政治因素下，讓一些地圖、網站搜尋不到「台灣(Taiwan)」，但「這裡真真實實存在！」（圖／翻攝自臉書Nas Daily影片）

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