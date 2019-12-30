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陸客大減後...來台旅客數連3個月下跌！　「單月都未破百萬」

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▲▼六合夜市,六合國際觀光夜市,高雄市,觀光夜市,遊客,陸客,人潮,錢潮,經濟,攤販,攤商（示意圖／ETtoday資料照）

▲來台旅客數連3個月下跌，且單月都未破百萬。（示意圖／ETtoday資料照）

記者賴文萱／台北報導

觀光局今（30）日公布最新來台旅客人數統計，11月來台旅客數僅99萬多人，較去年同期減少約2.81%，事實上，自今年9月起，受到陸客縮減影響，來台旅客已連續衰退3個月，9月減5%、10月減2.15%，且也創下連續3個月單月觀光客都未破百萬的紀錄。

根據觀光局統計，今年11月來台旅客數較去年同期衰退2.81%，其中，衰退最多的為中國大陸，較去年同期下跌53.4%，僅有9.7萬人次。不過，日本來台人數較去年同期增加6.7%，有將近21.7萬人次；南韓來台人數也較去年同期增加38.4%，增加近4萬人，為增幅最大的國家，今年全年南韓來台觀光客人數更有機會上看120萬。

請繼續往下閱讀...

不過，從今年8月起陸客自由行、團客陸續限縮來台後，9月來台人數較去年同期減5%、10月減2.15%，再加上11月減2.81%，除已連3個月衰退，也連3個月單月觀光客都未破百萬。

▲▼國旅,旅遊,觀光,旅客,觀光客,陸客。（圖／記者李宜秦攝）

▲日韓貿易戰，導致今年來台日韓旅客增加。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局長周永暉今天指出，今年全年預估來台旅客數可達1,175萬人次，將創歷史新高，明年也目標至少可破1,200萬，但人數不是重點，會持續積極提升旅客重遊率、增加停留天數。至於陸客部分，他則說，今年雖然受到政治因素影響，但來台陸客人數仍有269萬，與去年差不多，觀光局歡迎陸客及各國旅客來台，明年會持續到大陸進行旅遊宣傳，也會參加江蘇燈會。

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