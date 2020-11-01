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觀光局暫估明年第4季「邊境解封」　將優先布局日韓等5國

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▲▼新冠肺炎疫情未見降溫,桃園機場持續加強邊境管制,國際線航班大多取消,機場內十分冷清,防疫,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,武漢肺炎,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲觀光局暫估明年第4季邊境解封，屆時會配合CDC解封時程，針對低風險或中低風險之國家或區域進行先期市場布局。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，重創各國觀光業。世界旅遊組織（UNWTO）推估，國際觀光觀測要2.5年至4年間才能恢復到2019年水準，交通部觀光局則暫估明年第4季邊境解封，屆時會配合CDC解封時程，針對低風險或中低風險之國家或區域進行先期市場布局，如港澳、越南、紐西蘭及日、韓。另也會推出機票及各種交通運具旅遊優惠等，促進國際旅客入境。

世界旅遊組織（UNWTO）依據最新旅遊趨勢資訊、旅遊條件、經濟預測及歷史危機數據，對2020年之後的情境提出預測，並根據可能結果，預測國際入境人數將從不同低點反彈。

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▲▼新冠肺炎疫情未見降溫,桃園機場持續加強邊境管制,國際線航班大多取消,機場內十分冷清,防疫,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,武漢肺炎,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲世界旅遊組織預測，國際觀光預測在2.5年至4年間，才會恢復到2019年水準。（圖／記者李毓康攝）

依據多項影響因素，國際觀光預測將在2.5年至4年間恢復到2019年水準，因素包括：旅客信心回升程度取決於旅客對安全的知覺程度及疫情演變；逐步取消旅遊限制令；另外，隨著時間推移，預測前2項因素將支持復甦，但不斷惡化的經濟環境可能對復甦帶來壓力。

去年來台旅客人次高達1,186萬，連續5年破千萬，但自疫情嚴重爆發後，今年2-8月來台旅客僅47萬9,200人次，負成長93.29%。另外，受到各國邊境嚴管的政策，目前台灣僅能以國內旅遊為主，長期來看，觀光局預估要到2021年第四季疫情可能趨緩後，才能逐步擴展跨境旅遊。

▲▼ 帛琉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台帛旅遊泡泡確定暫緩，主要是帛琉考量其醫療量能，不打算放寬檢疫隔離措施，旅遊團赴當地還要檢疫7天有其困難。（圖／記者蔡玟君攝）

不過，各國為了復甦觀光業，也正在努力推動旅遊泡泡，先前也傳出台灣與帛琉有可能率先成行。但由於國際疫情起伏不定，且日前疫情指揮中心提及目前旅遊泡泡尚不可行，觀光為主的旅遊泡泡策略也因此暫緩。

觀光局表示，後續將由指揮中心衡酌各國疫情狀況，逐步鬆綁邊境管制範疇及提出相對應之國際旅客入境簡易管制標準，並透過外交部評估當地疫情及雙方檢疫規範協商推動，再依循逐步啟動推廣宣傳與雙邊旅遊合作。

在疫後觀光復甦部分，將優先以復甦來台旅客人次為目標，再衝刺穩定成長。2021至2023年擬定為逐步漸次復甦期，著重主要目標市場復甦宣傳，包含5大市場與重點10國。2024至2025年則為全力衝刺復甦期，將拼推動「精準開拓客源」與「強化觀光品牌」。

▲▼華航報到櫃檯,出境手續,辦理報到,托運行李,桃園機場第二航廈。（圖／記者季相儒攝）

▲觀光局暫估明年第4季邊境解封，屆時將配合CDC解封時程針對低風險或中低風險之國家或區域進行先期市場布局，如港澳、越南、紐西蘭及日、韓。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

觀光局目前暫估明年第4季邊境解封，屆時將配合CDC解封時程針對低風險或中低風險之國家或區域進行先期市場布局，如港澳、越南、紐西蘭及日、韓。另針對5大市場，日、韓、新南向、港澳、歐美，會先以鄰近國家為主，擴大市場宣傳推廣，並規劃推出機票及各種交通運具旅遊優惠，以異業合作進行客源市場獎助方案，再輔以包機及獎勵旅遊等措施。

觀光局表示，未來持續透過台日、台韓及台越高峰會議及論壇機會，與韓國、日本、越南等國家進行線上互動與討論，掌握雙方疫情狀況及業者意見，以利提早規劃並推動宣傳推廣計畫，促進國際旅客入境市場快速復甦及成長。

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