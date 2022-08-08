父親節4個冷知識！代表花是玫瑰　全球僅台灣和「這國」在88

▲父親節起源於美國。（示意圖／Jochen van Wylick／取自免費圖庫Unsplash）

網搜小組鄭文晴／綜合報導

今天是8月8日父親節，兒女都會在這天以各種方法感謝爸爸一直以來的付出，可能買禮物、吃大餐、寫卡片，或者給爸爸一個溫暖的擁抱。不過在過節的同時，你有沒有想過「父親節」的由來是什麼？這就帶你來一探，關於父親節4個你不知道的冷知識。

父親節起源於美國，是1909年27歲的索諾拉‧多德（Sonora Smart Dodd）在父親去世後，對無法讓父親安享晚年感到愧歉，而在一次母親節教會活動中，讓她強烈認為父親也應該被紀念，所以主動發起運動拜訪各方有權人士、表達自己的見解，最後獲得州長認可，於1910年6月19日設立史上第一個父親節。1924年美國總統卡爾文柯立芝，首度表明支持父親節變為全國的節日；直到1972年，總統理查尼克森（Richard Milhous Nixon）把每年的6月的第3個星期日設為父親節，正式將父親節定為永久性的國定紀念日。

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▲父親節一開始不被男人接受。（示意圖／取自免費圖庫Negative Space）

一開始父親節的設立並不被男人所接受，所以花了很長一段時間去推動，當時的男人認為「母親節」是一種傷感的節日，且紀念父親這種想法實在太軟弱、太女性化，他們更懷疑這個節日的出現全是商人為了賺錢在搞鬼。

▲父親節的代表花是玫瑰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

聽到母親節我們就會聯想到「康乃馨」，但父親節的節花是什麼？其實父親節的的官方代表花是「玫瑰」，是父親節的創始者索諾拉親自挑選的花，因此，時至今日，紅色或白色玫瑰是公認的父親節的節花。

大部分國家的父親節都在6月第三個星期日，不過在意大利、泰國、澳洲、芬蘭、台灣以及蒙古，父親節並非在6月第三個星期日。當中僅有台灣和蒙古在8月8日慶祝父親節，主要取自諧音88（爸爸），另外也與中華民國當時為紀念抗日戰爭陣亡的將士有關。

