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美副國務卿訪太平洋島國　會紐西蘭防長關切台海

▲▼美國副國務卿雪蔓（Wendy Shermsn）。（圖／達志影像／美聯社） 

▲美國副國務卿雪蔓。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電

美國副國務卿雪蔓率團訪問太平洋島國，她今天在索羅門群島會晤紐西蘭防長。中國近日在台灣周圍軍演引發國際關注，兩人在會中特別關切中共行徑，重申台海和平穩定重要性。

中國近來積極拉攏太平洋地區各島國，今年4月與索羅門群島簽訂秘密安全協議，引起西方盟國警戒。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Shermsn）以紀念第二次世界大戰瓜達卡納島戰役80週年為由，8月3日至9日率團訪問薩摩亞、東加、索羅門群島、澳洲及紐西蘭等太平洋島國，盼強化美國區域連結。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，雪蔓今天與同樣赴索國出席瓜達卡納島戰役80週年活動的紐西蘭國防部長韓奈爾（Peeni Henare）舉行場邊會談，討論美國與紐西蘭國防軍的強健夥伴關係，兩人也談及如何進一步加深雙邊合作，包括在區域人道救災領域。

普萊斯指出，雪蔓和韓奈爾今天也在會中談論中國近來行徑，強調維繫台海和平及穩定的重要性。

共軍4日中午起在台灣周邊6個海域舉行實彈演習，多批中共戰機、船艦於台海周邊活動，部分逾越台灣海峽中線，引起國際高度關注。

七大工業國集團（G7）外長3日發布聯合聲明，關切中共實彈演習和經濟脅迫恐導致情勢升高。美方4日則召見中國駐美大使秦剛，譴責中國對台灣行動不斷升級。

美國、澳洲與日本外長本週稍早在柬埔寨金邊舉行三邊對話後也發出聲明，對中國連日大規模軍演影響國際和平穩定的行動表示關切，敦促中國立即停止軍演，並重申致力於維護台海和平穩定。

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