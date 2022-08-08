近親病毒致死率40%！醫揭「瑯琊1特性」：不需感到恐懼

▲中國再傳出動物傳人新病毒「瑯琊」（Langya virus，LayV）。（圖／路透）

記者楊晏琳／綜合報導

中國山東和河南地區發現人畜共通的新興傳染病「瑯琊病毒」（ Langya henipavirus，LayV ），引發擔憂。不過感染科醫師表示，瑯琊的近親為致死率40%「立百病毒」，這類致死率高的病毒傳染力通常不會太強，難以導致世界級流行，因此不必太過恐懼。

感染科醫師、中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學，在「Dr. E 小兒急診室日誌 」根據國際期刊NEJM在8/4刊出的新論文指出，瑯琊病毒為副黏液病毒科，亨尼巴病毒屬，最可能自然宿主為鼩鼱，外觀有點像長鼻鼠，其近親為立百病毒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據26個確認單獨感染琅琊病毒的病人，發現主要症狀包括發燒 （100%）、疲勞（54%）、咳嗽（50%）、食慾不振（50%)、肌肉痠痛（46%）、噁心（38%）、頭痛（35%）、嘔吐（35%），抽血結果有白血球低下、血小板低下、肝功能及腎功能異常等。

研究推測，瑯琊病毒可誘發致死疾病，目前尚無人傳人的證據，但觀察族群人數過少，未來仍需追蹤。

謝宗學指出，瑯琊的近親雖是致死率40%的立百病毒，但其真正致死率未知，若未來證實或演變成有人傳人的能力，跟SARS一樣，能以發燒篩檢來進行初步判斷，相較於無症狀患者眾多的新冠肺炎，較容易進行阻絕。

謝宗學說明，這類致死率高的病毒傳染力通常不會太強，較難導致世界級數的流行，因此目前只需戒慎，不必恐懼。「有了對抗SARS和新冠肺炎的經驗，若琅琊病毒真的來襲，相信我們可以從容應對。」